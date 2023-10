Burger King abre un nuevo restaurante en este municipio de Zaragoza

Burger King ha inaugurado un nuevo local en la provincia de Zaragoza, con una inversión de más de un millón de euros.

El municipio donde se ha instalado esta cadena de comida rápida es Cuarte de Huerva, en calle del Emperador Claudio. Cuenta con 350 metros cuadrados de superficie y ofrece servicios como el tradicional Playking, AutoKing, un sistema para rellenar las bebidas gratuitamente, Take Away, Kioscos, Home Delivery y WiFi. Con esta nueva inauguración, Burger King cuenta ya con 12 restaurantes en la provincia.

La cadena ha creado 30 nuevos empleos en este local de Cuarte para jóvenes de entre 20 y 35 años de la localidad, alcanzando así los 350 puestos en la provincia y sumando cerca de 400 en la comunidad autónoma. En total, la marca ha conseguido dar empleo a más de 30.000 personas en todo el territorio nacional.

Desde su llegada a la autonomía en 1997, la compañía ha apostado siempre por su expansión en el territorio con nuevas inauguraciones, lo que ha supuesto una inversión total de cerca de 20 millones de euros. Concretamente, para esta nueva apertura en Cuarte de Huerva se ha destinado una inversión superior al millón de euros.

En el acto de apertura han estado presentes la alcaldesa de Cuarte de Huerva, Elena Lacalle; la arquitecta municipal, Abigail Sánchez; la arquitecta técnica municipal, María Pilar Ratón; el jefe de Policía Local, David Almudí; y el jefe de las Brigadas, Óscar Palacín, así como el responsable territorial de Burger King de la zona Norte, Daniel Bras.

“Llegamos a la provincia maña hace más de 25 años y su gran acogida nos ha impulsado a expandirnos por sus municipios. Actualmente, contamos con 13 establecimientos en la comunidad autónoma de Aragón, cifra que va en aumento, y que se traduce en la generación de cerca de 400 empleos en la autonomía”, ha comentado Jorge Carvalho, director general de Burger King España.

Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Elena Lacalle, ha comentado que “el hecho de que Burger King, una compañía internacionalmente conocida, haya elegido Cuarte de Huerva para abrir un restaurante es una gran noticia, ya que va a contribuir al impulso de nuestra economía con la creación de nuevos puestos de empleo. Cuarte continúa creciendo, y por ello, cada vez cuenta con más servicios para todos los públicos, y este restaurante se va a convertir en un punto de encuentro para los jóvenes de nuestro municipio”.

Una marca de restauración responsable

El nuevo establecimiento incorpora novedosos sistemas, diseños y materiales sostenibles. La cadena de restauración prosigue así con su avance hacia un modelo de desarrollo sostenible, consciente de la importancia de cubrir las nuevas necesidades de un consumidor concienciado con el medioambiente. La cadena cuenta también ya con su primer local neutro en emisiones calculadas en Madrid.

En su plan de implantación de su modelo de restaurante sostenible en España, Burger King está desplegando hasta 50 medidas, como el reemplazo de la flota de motos del servicio propio a domicilio por vehículos eléctricos o acciones de eficiencia energética, como la instalación de placas solares en cerca de 250 restaurantes de todo el país, entre otras. Además, este formato permite concentrar los diferentes canales de venta disponiendo de mayor espacio y accesibilidad para los clientes.

El restaurante cuenta con imagen Royal de Burger King España, una decoración en la que destaca el uso del roble blanco con matices suaves que permiten enmarcar el conocido lema de la cadena Home of the Whopper, creando así un entorno confortable y agradable. Además, la combinación de cemento y ladrillo negro, junto con las instalaciones vistas y la iluminación enmarcan un estilo idóneo para la rotulación y los muebles de diseño vibrante y colores vivos de la sala. De este modo, el restaurante se convierte en un espacio único con una variedad de asientos para que los clientes elijan dónde disfrutar de las icónicas hamburguesas a su manera, siguiendo el lema de los orígenes de la marca 'Have It Your Way'.

Burger King en España

Burger King lleva en España cerca de 50 años. El primer restaurante que abrió en Europa fue en Madrid, en la céntrica plaza de los Cubos, en el año 1975. Desde entonces ha crecido a gran velocidad, con más de 30 aperturas anuales en los últimos 4 años y más de 900 restaurantes en el país.