Adolescentes y alcohol: ¿somos más permisivos durante las fiestas?

Música, fiesta, diversión, amigos, buen tiempo, vacaciones… Las Fiestas del Pilar son los días grandes de la ciudad de Zaragoza, la época que todos los zaragozanos esperan para homenajear de nuevo a su patrona, vestir sus trajes regionales y pasar un agradable tiempo de ocio en familia y con amigos con todas las propuestas que ofrece la ciudad estos días.

Sin embargo, las fiestas patronales tienen también un lado menos amable, sobre todo para los más jóvenes. A los adolescentes zaragozanos les hierve la sangre estos días un poco más de lo que lo hace el resto del año y pasan más tiempo en la calle con sus amigos que dentro de casa. Son días especiales, en los que pueden negociar un horario algo más flexible para volver a casa y pasar más tiempo de fiesta. Aunque, en muchas ocasiones, el alcohol sea un invitado más del grupo, a pesar de que se trate de menores de 18 años.

Y, aunque su consumo entre los jóvenes aragoneses de 14 a 18 años ha descendido considerablemente en los últimos años según la última ‘Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias’ (Estudes) del Ministerio de Sanidad, el alcohol es la droga más normalizada en España y está presente en la mayoría de hogares y reuniones sociales. El 74% de los adolescentes lo ha probado alguna vez y su primer contacto con el alcohol lo tienen a los 14 años.

"Se trata de una droga socialmente aceptada y está presente en todas nuestras reuniones y celebraciones"

“Es un tema muy preocupante porque estamos en una sociedad muy permisiva. Se trata de una droga que está socialmente aceptada. Está presente en todas nuestras reuniones y celebraciones y, somos hasta tal punto permisivos con ella que muchos padres y madres son los que la fomentan cuando, por ejemplo, les dejan probar un sorbo de su cerveza”, dice Mónica González-Trigo, psicopedagoga y coach infantil.

“No está mal visto culturalmente. Se anuncia en televisión y se bebe habitualmente, pero los padres deben ser el ejemplo porque si no, a los 12 años los niños van a hacer lo mismo que ven en casa”, explica la psicopedagoga Olga Lázaro. “Está comprobado que los adolescentes cuyos padres les han dejado probar una cerveza, cuando empiezan a salir de fiesta pasan directamente a la copa y entran más rápido en el consumo del alcohol puro y duro”, continua Lázaro.

"Los adolescentes a los que han dejado probar la cerveza en casa, pasan directamente a la copa cuando empiezan a salir de fiesta"

Por otra parte, “muchos padres piensan: ‘Yo también lo he hecho, menudas me cogía con 14 años’, y ven normal esa actitud , lo justifican y son más permisivos”, añade.

¿Hacer la vista gorda o no?

Es precisamente esta permisividad parental la que aumenta con motivo de las fiestas. “Los padres hacen la vista gorda estos días con tal de no pelarse con sus hijos”, afirma, por su parte, González-Trigo. “Quieren evitar los enfrentamientos durante las jornadas festivas y lo dejan pasar porque entienden que es solo una semana y que después, la cosa volverá a su cauce, pero algunas consecuencias son irreversibles”, alerta la psicopedagoga. “Puede que ese joven coja un patinete para volver a casa bajo los efectos del alcohol, tenga un accidente y se haga daño o lesione a otra persona. Es más serio de lo que parece”, insiste la coach infantil.

"Los padres hacen la vista gorda estos días con tal de no pelearse con sus hijos"

Porque “no sé si la gente tiene claro que el alcohol es una droga y puede ser causa de enfermedades mentales y de otras patologías”, señala. Además, “hay que tener en cuenta que el cerebro adolescente está en plena formación. Dicen que acaba de formarse a los 21 años, aunque hay nuevos estudios que retrasan la edad hasta los 34”, continúa González-Trigo.

“Si a ese cerebro le incorporamos una droga como el alcohol, es como si tuviésemos una casa a medio hacer y tuviese un temblor. La casa se me podría caer encima”, ejemplifica esta experta. “En esos casos el cerebro pierde el control. Es como llevar un coche y soltar el volante”, apunta la psicopedagoga.

Consecuencias irreparables para la salud

El consumo de alcohol en la adolescencia “lleva consigo otras conductas asociadas como decir tonterías, tomar malas decisiones, cambios de personalidad, reacciones violentas y poco ajustadas a la realidad y deterioro cognitivo y de la estabilidad emocional”, enumera, por su parte, Olga Lázaro.

"Numerosos estudios científicos demuestran la asociación entre consumo de alcohol y el daño cerebral en los adolescentes"

En este sentido, el Ministerio de Sanidad advierte de que “el consumo de alcohol por parte de los adolescentes produce graves efectos sobre su salud física, psíquica y social al no haberse completado su desarrollo y aumenta la probabilidad de ser dependiente del alcohol en la edad adulta”. En los últimos años, “numerosos estudios científicos demuestran la asociación del consumo de alcohol y el daño cerebral en los adolescentes”, informa el Ministerio.

“Los padres están muy preocupados con este tema pero creen que no pueden hacer nada y están muy equivocados. Sin embargo, no podemos esperar a los días de fiestas para afrontar la situación. Educamos a nuestros hijos todos los días del año y para que un adolescente pueda decir ‘no’ al alcohol, mientras sus amigos lo toman, los padres tienen que haber hecho antes un importante trabajo de comunicación”, asegura la coach infantil.

“Debemos tener con nuestros hijos conversaciones sobre el ocio, el consumo del alcohol y ser capaces de generar en ellos una buena autoestima con la que aguantarán mejor las presiones de los demás a la hora de consumir alcohol”, concluye Lázaro.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha publicado un tríptico para prevenir el abuso de alcohol durante las Fiestas del Pilar y fomentar el no consumo de esta sustancia por los menores. En este sentido, insiste en que no se debe justificar su consumo “pensando que la mayoría lo hace, porque tú lo has hecho o porque estamos de fiesta”.

También se dan algunos consejos a los padres a la hora de enseñar a nuestros hijos a un uso de su tiempo libre “creativo, divertido y saludable”, para que sean capaces de “preferir una fiesta en la que el alcohol no sea el protagonista”.