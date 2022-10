Fiestas sin alcohol para adolescentes, un nuevo filón para las discotecas

Que los adolescentes quieren divertirse es una realidad y también que lo quieran hacer lo más parecido posible a los mayores. En los últimos años hemos visto resurgir el fenómeno del botellón en los parques y lugares poco transitados de las ciudades. Por ese motivo, instituciones y agentes sociales buscan alternativas de ocio atractivas y más saludables para los menores.

Este año para las Fiestas del Pilar, el Ayuntamiento de Zaragoza ha programado ‘Pilar Joven’, un programa de ocio saludable pensado para los menores que no puedan acceder a otros recintos: exhibiciones de parkour, talleres de circo, break dance, batukada y el ZGamer, un gran evento para los amantes de los videojuegos.

Pero llega la noche y los chicos y chicas quieren salir. "En este momento, el público adolescente no tiene un lugar al que ir legalmente. Se juntan para hacer botellón en los parques y, para evitarlo, algunos establecimientos de ocio de Zaragoza han decidido organizar fiestas dirigidas a menores de entre 14 y 17 años, en un entorno seguro y sin alcohol", dice Alberto Campuzano, de la asociación provincial de empresarios de salas de fiesta, baile y discotecas de Zaragoza.

Nuevo nicho de mercado

Algunas salas zaragozanas y otros establecimientos de ocio como el Parque de Atracciones han visto en este grupo de edad un nicho de mercado abierto y han ido a por ellos. “Empezamos organizando estas fiestas este año porque vimos que había un filón que nadie había tocado y entraba dentro de nuestro enfoque de negocio”, explica Jorge López, subdirector del grupo Parque de Atracciones. “Se trata de un target de edad que no tienen nada que hacer más que deambular por la calle e ir a centros comerciales” dice López. “En este tipo de fiestas están controlados”, añade el subdirector de este grupo.

Publicidad de la fiesta para adolescentes de la discoteca Inpu, en Zaragoza Instagram

Estas Fiestas del Pilar hay programadas tres fiestas sin alcohol dirigidas a un público de entre 14 y 17 años en dos conocidas salas de la capital aragonesa. “Yo me enteré por unos amigos que lo vieron por Instagram y me pasaron el enlace”, dice Violeta Pérez, de 14 años. “Vamos a ir un grupo grande del instituto y allí nos juntaremos con mis compañeras del equipo de baloncesto”, continúa la adolescente.

Se trata de fiestas con música en directo a cargo de un DJ, la entrada está en torno a los 10 euros y en algunos casos incluye alguna bebida, eso sí, todo sin alcohol. “En la puerta nos piden el DNI y nos revisan la mochila para que no entremos botellas”, explica Violeta. “Lo pasamos muy bien bailando todo el rato en la pista”, afirma la joven.

Imagen de la publicidad de una fiesta para adolescentes en la sala López de Zaragoza Instagram

El horario también está acorde con la edad de los chavales. Suelen empezar por la tarde y terminan entorno a las 22.00 o las 00.00. Después de la fiesta, son los progenitores los que van a recoger a muchos de los adolescentes. “Nos vienen a buscar los padres de una amiga. Iremos a cenar algo con ellos y después, cuatro de nosotras nos quedamos a dormir juntas y hacemos noche de pijamas”, relata Violeta.

Todo lo que rodea a estas fiestas las convierten en un auténtico evento. En algunos de los carteles que las publicitan se pide incluso “un código de vestimenta arreglada y elegante”. “Mis amigas y yo nos fuimos el otro día a un centro comercial a comprarnos vestidos y bolsos nuevos para estrenar en la fiesta”, afirma Violeta.

Falta de información

Los padres, por su parte, no se oponen a este tipo de ocio. “Están en un sitio seguro en el que no hay alcohol y eso está bien”, dice Carolina Iglesias, madre de Violeta. “Aunque sí que nos genera inseguridad y dudas el que no exista nada de información de estas fiestas en Internet, solo sabes lo que la discoteca publica en Instagram”, dice esta madre zaragozana. Además, al ser una publicidad especialmente dirigida a los jóvenes, “a nuestras cuentas de Instagram tampoco nos llega. Solo podemos saber lo que nos cuentan nuestros hijos”, lamenta Iglesias. Pero “hay que tener en cuenta que son menores y somos los padres los que autorizamos si van o no a esas fiestas, por lo que la información podía ser más accesible”, pide esta progenitora.

Su hija va a asistir a dos de estas fiestas para adolescentes durante estos días del Pilar, pero no es la primera vez que disfruta de este tipo de ocio. El pasado verano fue a dos de estos eventos organizados por el Parque de Atracciones de Zaragoza, el primero en julio, para celebrar el fin de curso, y el segundo en septiembre, para celebrar el comienzo de un nuevo año escolar. “Cuando les dije que quería ir a la fiesta de fin de curso pensaba que no me iban a dejar”, confiesa Violeta. “Al final, la madre de una amiga intercedió y me dieron permiso. Mis padres vinieron a buscarme a la salida”, concluye la joven.

Para Alberto Campuzano estas fiestas de adolescentes vienen para quedarse: "En los años 90 estuvieron muy de moda y ahora están volviendo. Es un ocio sano y que se adapta a la legislación", afirma.