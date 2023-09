El Parque Deportivo Ebro valora acciones legales para frenar la carpa de Interpeñas

El Parque Deportivo Ebro estudia acciones legales para frenar el llamado Interpeñas Ribera Music. Desde la Fundación Educación, Salud y Deporte de Aragón insisten en que el festival "no se ajusta a lo acordado entre las partes". En las últimas horas han enviado un requerimiento formal a la organización pidiendo que se les envíe la licencia y los contratos con empresas sociosanitarias y de seguridad que respalden la legalidad del evento. "Ni siquiera nos han avisado de cuándo empezarían a montar", expusieron.

Las relaciones llevan días completamente rotas, aunque desde la promotora aseguran que todo sigue para adelante. "No nos gusta lo que se está programando. El Parque Deportivo Ebro no está para esto. Sencillamente, no estamos de acuerdo", incidieron desde la Fundación, que llegó a enviar un burofax a la organización solicitando la rescisión unilateral del contrato.

La incertidumbre es total a menos de una semana del pregón. Desde Interpeñas, no obstante, han lanzado un comunicado en las últimas horas para tratar de tranquilizar a sus socios. El colectivo asegura que llevan días de reuniones con la promotora y que en todo momento se les ha asegurado que el proyecto "se mantiene".

Por ahora, la venta de entradas se está canalizando a través de las peñas, con bonos de acceso para todos los días, de los que 25 se recuperarían en bebidas, y entradas para noches sueltas "a precios inferiores a 10 euros". Sin embargo, no ha trascendido cuántos pases se han adquirido hasta el momento.

El comunicado de Interpeñas también ha permitido despejar otra de las grandes dudas: la programación. Hasta la fecha nada se sabía de los artistas que se subirían a las tablas del Interpeñas Ribera Music, un cartel que estará compuesto por Rafa Torres, Iron Maños (Tributo a Iron Maiden), Ziro (grupo de indie) , Robert Morr, la fiesta ‘Locos por los 80 y 90’ y el ‘after’ de Los 40 Independendance, el Grupo Montenegro y DJ como Cristian Vato.

Los peñistas confían en pasar "unos días inolvidables" tras unos años marcados por la pandemia, pero hay dudas que siguen sin aclararse, como el horario de cierre –el Parque Deportivo Ebro insiste en que los conciertos deben acabar a las 2.00– y todo lo referente a los accesos. En su momento se habló de la posibilidad de habilitar lanzaderas para conectar el Parque con el entorno del Parking Sur de la Expo y el puente del Tercer Milenio, sin que por el momento se haya concretado cuál será la fórmula escogida.