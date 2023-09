Indignación en Miedes por la falta de cobertura de móviles desde hace casi dos meses

Sin poder llamar a través del móvil desde principios de agosto. Así se encuentran los usuarios de Movistar residentes en la localidad de Miedes de Aragón, en la comarca de la Comunidad de Calatayud. "Nos cansamos de llamar a la empresa, pero solo tenemos el teléfono general de atención al cliente. Te ponen con una operadora, que no sabe ni dónde está el pueblo, te dicen que hay una incidencia en la zona y nos quedamos igual", denuncia Elisabeth Sánchez, alcaldesa de la localidad. Desde la compañía argumentan que "la incidencia afecta a parte cobertura móvil" y que "se está trabajando para solucionarlo". La regidora pide "poder hablar con un responsable para explicarle la situación y que nos puedan dar una solución".

"Muchos vecinos se han cambiado de compañía, porque esto pasa siempre que hay una tormenta. Pero todavía queda gente mayor que tienen móviles y no se quiere cambiar. Es una vergüenza. Indignante", remarca la regidora, que reconoce que a finales de julio sí funcionó pero que "fueron pocos días". En este sentido, recuerda que este sector de la población "depende totalmente del teléfono: por si tienen que pedir transporte, médicos, ambulancia…". Desde la empresa dicen que no es "una incomunicación" total y detallan que la infraestructura "ha sufrido actos de vandalismo que se están solventando". Así, matizan que no hay una fecha exacta para la reparación, pero que los técnicos trabajan para que el servicio funcione "con normalidad en los próximos días".

Dos de los vecinos afectados son Marí Paz Abad, de 72 años, y su marido David Ibarra, de 79, que necesitan contacto habitual con los centros sanitarios. "Mi marido tiene que llevar oxígeno de continuo. Ya hemos perdido dos citas médicas porque al llamarnos desde el Salud no pueden contactarnos. Ellos no llaman por Whatsapp", explica ella. Asegura que ella misma ha transmitido los problemas a Movistar, pero que la queja queda olvidada: "Dicen que la avería está localizada, pero que tengamos paciencia".

Abad asume que no queda otro remedio, pero se muestra enfadada: "No podemos estar así". Como ella, Pilar Villalba, de 61 años, subraya que lo que pasa es habitual y que por eso "quedan cada vez menos clientes". "Aunque seamos pocos, nos merecemos un servicio de calidad. Bueno, al menos el servicio", remarca. En su caso, dice que al ser un hogar de agricultores, necesitan poder estar en contacto en zonas alejadas del casco urbano.

"Si estás en el campo y te pasa algo, o se rompe algo, ¿qué haces si tienes que llamar a emergencias o no puedes usar Whatsapp?", se pregunta Villalba. También apunta que "solo pasa aquí, porque en otros pueblos de al lado sí que funciona" y asume que como consecuencia no pueden "hacer más presión".