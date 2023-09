Concentración en Ariza para pedir la contratación de un auxiliar de Educación Especial

La falta de auxiliares de Educación Especial en los colegios de Aragón ha generado un movimiento de unión entre los propios centros y mañana está prevista una concentración, a las 14.00, a la entrada de muchos de ellos para reclamar la contratación de los auxiliares de Educación Especial que ayudan a los alumnos con necesidades de acompañamiento. En el caso concreto del CRA Puerta de Aragón, con sedes en Cetina y Ariza, la demanda es para que la propia plaza esté disponible, ya que para este curso 2023/2024 ni siquiera ha salido.

En el centro arizano, donde están convocados tanto los alumnos, familiares, entidades sociales y autoridades del municipio, el servicio es necesario para Javier Esteban Latre, un joven de nueve años con síndrome de Pearson, que requiere de ayuda continua durante su estancia en el centro educativo. "Tiene un problema en la espalda que le impide caminar sin apoyarse. Además, tiene problemas en la vista y cuando hay poca luz, no ve muy bien. En Educación Física, por ejemplo, tampoco puede participar", recuerda su madre, Pilar Latre.

"Ahora en el colegio está en el segundo piso y él no puede subir y bajar solo. Y en la planta baja está muy lejos del baño", detalla Latre. En este sentido, valora mucho que "siempre le ayudan sus compañeros, como su primo, pero es que son niños y no están para estas cosas, aunque son un ejemplo de solidaridad". El año pasado, el centro sí que contó con una persona, que además prestaba servicio a más niños que este año ya no están.

Latre incide en que "no ha salido la plaza" y que "al colegio le están dando largas": "Lo último era que había que esperar al siguiente llamamiento, pero es que aquí no hay plaza, y mi hijo la necesita".