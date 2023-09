Educación dice que 69 técnicos de infantil se incorporarán a los colegios durante esta semana

Educación hará este lunes un primer llamamiento para cubrir 69 plazas de técnicos superiores de educación infantil con la idea de que se incorporen a los centros a más tardar el próximo viernes. El Gobierno aragonés confirmó que ha llegado a un acuerdo para prorrogar los contratos con la empresa que prestaba este servicio, Arquisocial S. L. Esta solución no convence a estos profesionales. Desde UGT consideran que son "insuficientes" y esta tarde volverán a manifestarse en la plaza de España de Zaragoza a las 18.30.

Desde el Ejecutivo subrayaron que son cuatro plazas más que en la anterior y que se llevarán a cabo más llamamientos. Destacaron que como "mejora" se ha reducido la ratio y todos los centros con 18 alumnos tendrán auxiliar, cuando antes se concedía a partir de 21. La resolución, añadieron, incorpora un 8% de subida salarial.

De estos 69 técnicos en educación infantil destinados a aulas de 3 y 2 años, 47 corresponden a colegios de la provincia de Zaragoza, 14 a la de Huesca y 8 a la turolense. La consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, recordó que han estado trabajando para resolver este problema "lo más rápido posible".

Mientras, desde UGT denunciaron que esta prórroga es "una chapuza para que no haya una denuncia laboral". Esta situación se ha producido tras un intento de internalización del servicio por el anterior Departamento, dirigido por Felipe Faci, que no se consumó a consecuencia del cambio de Gobierno autonómico. UGT llamó la atención sobre el hecho de que el listado de los contratos que se van a hacer lleva fecha de 6 de septiembre, antes de que comenzaran las clases, aunque no se ha podido cerrar este lunes.

Enfermos y fisioterapeutas

Los profesionales interinos que todavía no han llegado en su totalidad a las aulas son los enfermeros, fisioterapeutas y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. Los llamamientos a los enfermeros comenzaron la semana pasada y ayer los de fisioterapeutas, aunque aún se tardará en formalizar las contrataciones.

Los centros públicos de Educación Especial Alborada y Jean Piaget en Zaragoza, Segeda de Calatayud y Gloria Fuertes de Andorra y la zona rural de las comarcas del Bajo Cinca y el Matarraña se encuentran entre los más afectados, según CC. OO. En el Alborada, por ejemplo, faltaban ayer los tres técnicos en cuidados auxiliares de enfermería que tiene concedidos y dos de los tres enfermeros. Hay padres que entran a atender a sus hijos en el centro y otras tareas las asumen los auxiliares en educación especial.

Cerca de 200 personas protestan en Cuarte

Por otra parte, alrededor de 200 familias y docentes del instituto Martina Bescós, de Cuarte de Huerva, se concentraron este lunes a las puertas del Ayuntamiento para denunciar la falta de aulas para 115 alumnos de 1º y 2º bachillerato, que comenzarán este martes las clases en otros espacios del centro a la espera de que les instalen los barracones. La consejera del ramo, Claudia Pérez Forniés, recordó que la licitación hecha por el anterior Ejecutivo tenía como fecha de instalación el 15 de noviembre. "Hemos hecho otra licitación que va a garantizar que los prefabricados se instalen mucho antes", apuntó. La previsión sería que pudieran estar para mediados de octubre.