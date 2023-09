Sergio Álvarez: "Abrir la puerta de un colegio es abrir la puerta de la vida a un pueblo"

Abre de nuevo la escuela de Jaulín. Qué contentos están todos en el pueblo, señor director.

Abrir un colegio en el pueblo es generar vida. Hacía nueve años que estaba cerrada la escuela, desde 2014.

¿Qué pasó para cerrarla?

Había cuatro niños y alguno ya pasaba al instituto. Se llegó a un acuerdo con las familias restantes y fueron a María de Huerva. Jaulín forma parte del Colegio Rural Agrupado (CRA) Orba.

¿Orba?

Sí. Hace referencia al río Huerva. El año pasado abrió de nuevo la escuela de Botorrita, que este año tiene 10 alumnos. El año pasado eran 13. Lamentablemente, la escuela de Mezalocha no se ha vuelto a abrir. La cabecera del CRA está en Muel, que es el municipio más poblado.

¿Ya conoce a los alumnos?

Sí. Está Oskar, con k, que tiene tres años. Danny, con dos enes y con y griega, de cuatro años. Y los hermanos Taha y Zineb, que si quiere se los deletreo pues es más complicado escribirlo.

Aquí mismo los escribo: Taha con hache y Zineb con zeta.

Eso es. Yo solo imparto la asignatura de Música. Soy itinerante. También doy clase en Botorrita y Muel. En el centro de Muel asisten 122 alumnos. Todos los centros constituyen el CRA Orba.

¡Qué bien 122 alumnos!

Es maravilloso.

Y la escuela de Jaulín también es maravillosa.

Significa una gran alegría. Ahora las familias tienen el colegio muy cerca de sus casas. Abrir la puerta de un colegio es abrir la puerta de la vida a un pueblo.

También es un desafío…

Un reto enorme. Cuatro alumnos con los que nos tenemos que volcar. Es una gran responsabilidad. El Ayuntamiento ha apostado muy fuerte por su apertura. Se ha renovado la infraestructura, se han puesto puertas nuevas, se va a pintar, se han bajado los techos… Faltan cosas, pero todo el mundo se ha implicado. El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón también hace un esfuerzo.

La recompensa será preciosa, seguro. No hay ninguna riqueza como la educación: es un tesoro para toda la vida.

Yo siempre he apostado por la formación. Ahora mismo, continúo estudiando. Es lo que intento transmitir a los alumnos.

Un hombre es lo que lee, Sergio.

La lectura forma, nos enseña, pero también nos define. Soy un apasionado de la lectura.

Se recela de la gente que lee, de la gente independiente…

Si te sales de los principios establecidos, si no perteneces al rebaño, te ven como un bicho raro, sí. A mí me encanta aprender para luego enseñar. En esencia, me sigo considerando un ignorante.

Yo también me considero un profundo ignorante. Me salva que tengo bastante curiosidad...

Es muy buena la curiosidad, ya lo creo. Y cuanto más tratas de saber, más ignorante te sientes.

Claro, porque quieres saber más y más. Si le parece, sigo curioseando: ¿Qué hizo antes de volcarse con los alumnos?

Soy de Soria. Tocaba en la banda de música de Soria con 12 años. Con 14 empecé a cobrar algún dinero. Me creé obligaciones. Cuando los amigos se iban de fiesta, yo ensayaba. Tocaba el saxofón alto.

Música camino de Soria...

Exacto. ‘Camino Soria’, de Gabinete Caligari. Toqué con ellos.

¿Qué me dice? El director de la escuela de Jaulín tocando con Jaime Urrutia…

Y también con Celtas Cortos.

¡Guau!: folk del chachi.

Y con Barón Rojo.

¡Buah!: heavy metal y hard rock.

¡Hasta con Manolo Escobar!

Don Manuel y su carro, ¡eso sí que ya es insuperable!

Por cierto, esta semana estreno una obra de música para saxofón alto y rapsoda. La poesía que incluye también es mía.

Ya ve hasta dónde hemos llegado curioseando: de la escuela de Jaulín al Porompompero…

No deje nunca de curiosear. Y venga a la escuela de Jaulín cuando quiera. Está usted invitado.