Un comienzo entre futbolines, música, ilusión y muchos nervios en la San Jorge

Con ilusión, bastante nerviosa y con muchas ganas. Así llegó Inés Alonso en su primer día como alumna de la Universidad San Jorge (USJ). "Es un cambio bastante grande, pero me he sentido muy cómoda nada más entrar. La gente es maravillosa y en las carpas nos han dado mucha información", detalló esta joven que comienza 1º de Psicología. Sus sensaciones eran compartidas por muchos de los más de 830 estudiantes para los que este lunes era su primera toma de contacto con el ámbito universitario.

"No he dormido prácticamente nada. Me costó mucho dormirme y me he despertado pronto, pero son nervios bonitos, de empezar una nueva etapa", recalcó María Melgosa. Esta joven, que llega desde León con una beca, va a estudiar el doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual. "Es un reto, pero lo afronto con bastante ilusión", puntualizó junto a un grupo de compañeras a las que acababa de conocer: "No conocía a nadie, pero ha sido salir de la charla y nos hemos juntado. La gente es muy acogedora y también ayuda el ambiente".

Las carpas situadas en la parte central del campus, en las que pudieron descubrir toda la oferta de actividades y programas con los que cuentan, ayudaron a que los nuevos se fueran conociendo. También fueron cruciales para ello los futbolines. "Venía sola... pero nos hemos juntado cuatro para jugar al futbolín", explicó Rocío Cerrato, que estrena una de las novedades del curso: el grado en Criminología.

Para esta zaragozana, la decisión de la USJ de ofertar esta titulación llegó como agua de mayo, puesto que ya tenía pensado irse a Madrid. "Una vez que anunciaron que estaría aquí, decidí quedarme", señaló. Junto a ella, Pablo Felipe se mostró encantado con la zona de bienvenida preparada. "Me apetecía empezar porque es una etapa nueva, pero me he pegado un buen verano", aseguró este joven que cursará Administración y Dirección de Empresas (ADE), siguiendo la estela de su hermana que ya está en el doble grado de ADE y Márquetin.

Jugadoras del Casademont, junto a Berta Sáez y Claudia Pérez Forniés, en la jornada de bienvenida en la USJ. USJ

También con ganas de volver, pero sobre todo de terminar, Víctor Valverde, que estudia 4º de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, acudió ayer a las primeras clases del curso. "Ha sido bastante interesante", detalló junto a los amigos que ha hecho en estos años de carrera. Coincidiendo con esta jornada lúdica, los alumnos recibieron la visita de Vega Gimeno, Helena Oma y Carlos Cantero, del equipo femenino del Casademont Zaragoza, quienes acudieron junto a la Copa de la Reina, lograda el pasado abril.