Diluvio con granizo a paladas entre Cariñena, Paniza y Encinacorba en plena vendimia

Las tormentas han vuelto a hacer acto de presencia en la Ibérica zaragozana y a última hora de este martes se han cebado especialmente con varios puntos del Campo de Cariñena. En el caso de Encinacorba, las estimaciones aproximadas de los vecinos son de unas precipitaciones de unos 70 litros en cerca de media hora, lo que provocaba el crecimiento súbito de varios barrancos y ríos, como El Frasno, que bajan habitualmente secos y que han inutilizado la carretera provincial CV-669 que une la localidad con Cariñena, y caminos agrícolas.

La carretera ha sido cortada por la Guardia Civil y los bomberos de la DPZ a causa de la fuerte tromba de agua.

Además, el pedrisco, que ha caído de forma abultada en la zona, ha afectado a viñas en plena vendimia y cuyos daños todavía no se han podido calcular.

"No he podido salir al campo, pero algunos amigos sí y han visto daños en caminos y en las viñas", reconocía José Manuel Cebrián, alcalde de Paniza y agricultor. En su localidad, explicaba ha cogido "todo el término municipal" y detallaba que "la piedra al principio ha sido con agua, pero luego, aunque no era gorda, ha venido seca y eso es lo peor".

Granizada de esta tarde en Paniza. H. A.

A la espera de poder hacer una valoración más sosegada y sobre el terreno, el regidor reconocía que "en el punto que esta la uva es fatal" y reconocía que el margen de maniobra es limitado: "Al precio que se paga la uva y con lo que hemos tenido que aplicar ya en tratamientos… Es el remate a un mal año".

En la localidad, calculaba Cebrián, se han podido recoger "cerca de un millón y medio de kilos o dos", sin embargo, reconoce que "eso es solo el 30 por ciento del total y eso que la cosecha se preveía corta". "Daño ha hecho seguro, pero todavía no sabemos cuánto", puntualizaba. Por su parte, en Encinacorba, su alcaldesa, Belén Berdejo, explicaba que el agua había cortado la carretera que les une con la cabecera comarcal porque la fuerza del agua de uno de los barrancos "ha levantado una plancha de asfalto, a la altura de la Huerta".

La carretera de Encinacorba, cortada. H. A.

Allí con cerca de 70 litros caídos, según los cálculos, las barrancadas habían llegado a entrar en la parte baja de algunas casas, sin que hubiera que haber evacuado a los inquilinos de las mismas. En el caso de la vía de tren de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto, que discurre paralela en muchos tramos a la carretera, fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias apuntaban que no había constancia de afecciones.

Desde Cariñena, donde se registraban entre 15 y 20 litros, su primer edil, Sergio Ortiz, explicaba que los bomberos acudían por algún susto en la salida de agua, pero que todas las miradas se las había llevado el cauce del río Frasno. "Ya ha empezado a remitir, pero ha arrastrado de todo. No ha llegado a lo que pasó en septiembre de 2021". En el caso del casco urbano, a falta de una valoración más detallada, no había daños.

El paso de una nueva DANA ha dejado lluvia y granizo en varias localidades zaragozanas.

Sí que se estimaba perjuicio en las viñas, también en plena recolección. "Todavía no se puede decir con exactitud, hasta mañana no podremos, pero seguro que ha dañado algo en la viña", explicaba Adolfo Simón, agricultor y concejal en Cariñena. En puntos cercanos como Aguarón, los registros oficiales de la Confederación Hidrográfica del Ebro anotaban más de 38 litros, 15 de ellos en 15 minutos.

En el campo de Daroca, Torralba de los Frailes registraba casi 20 litros y Murero, donde el granizo afectó la semana pasada a las viñas, casi 22 litros.