Lazizi, juzgado por asesinar a su joven vecina, dice que la víctima se asestó a sí misma 20 cuchilladas

Cuando fue detenido el 30 de mayo de 2022, minutos después de asesinar salvajemente a su vecina, Cristina G. L., de 32 años, Adil Lazizi ya justificó su acción. Sus primeras palabras fueron que la chica -que no lo conocía de nada salvo como vecino ni hay indicios de nada más-, lo “acosaba” y que “quería rollo” con él.

Hoy, cuando ha comenzado el juicio contra él ante un jurado popular, ha seguido con el mismo argumento e incluso ha dado un paso más: En realidad, tenían una relación "secreta". Tan secreta que no la conocía nadie y ni siquiera un mensaje de teléfono cruzado puesto que ninguno tenía el número del otro. Ni una nota escrita.

¿Nada?, le ha preguntado la fiscal. "Nooooo! lo hemos hecho bien para que nadie lo sepa", ha declarado. Pero él quiso poner fin a esa relación porque ella lo "acosaba" y él no quería que se enterara su mujer, con la que vivía desde que la había conocido en la cárcel y lo mantenía con su sueldo de trabajadora de hogar interna en una casa.

Sobre todo, porque él no podía trabajar al estar fugado de la cárcel donde cumplía condena por asesinar a cuchilladas a otra joven como Cristina. No obstante, ha precisado que sí salía del domicilio para comprar e ir al bar de la esquina. Y ha aprovechado para decir hoy algo que no había dicho hasta ahora: que ese día había "bebido" mucho.

Adil Lazizi, de 47 años está siendo juzgado por asesinar a su joven vecina, Cristina G. L., de 32, el 30 de mayo de 2022 cuando la joven volvía a su casa a las 21.45 tras haber trabajado y estado un rato en casa de una pareja amiga que acababa de tener un bebé al que había ido a conocer. Regresaba cargada con una bolsa que le habían dado los amigos con unos túper con cena para esa noche.

Las acusaciones sotiene que Adil Lazizi la abordó por la espalda armado y aprovechó el momento en que abría la puerta para entrar con ella en el piso y acuchillarla.

Pero en su declaración, el acusado ha repetido que la víctima es él y lo que hizo fue defenderse de la joven, que era, según él, quien empuñaba el cuchillo. Mantiene esta afirmación en las heridas que presentaba en el lado izquierdo de su cuerpo, una especialmente grave en el costado de la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Las acusaciones admiten que pudo haber un forcejeo, pero también que se las infligió a sí mismo para crearse una coartada, sobre todo porque sabía lo que le esperaba cuando llegara la Policía y era un precio "asumible" ante lo que le esperaba: una nueva condena por matar a una persona.

Y la explicación para las 20 heridas de arma blanca que causaron la muerte de la mujer ha sido la siguiente: "Igual se las hizo ella misma", acompañada la explicación con un movimiento subiendo los hombros como expresando extrañeza por esa pregunta.

La acusación particular, a cargo del abogado Rafael Ariza, pide 25 años de prisión, los mismos que la Fiscalía. Coinciden -"y las pruebas lo demostrarán", ha dicho la fiscal- que Cristina G. L. fue víctima de un ataque sorpresivo, que no tenía ninguna relación con Adil Lazizi y barajan que él pudo obsesionarse con ella y esta lo rechazó. Por eso, se pertrechó de un cuchillo de cocina, se puso unos guantes de látex y una gorra y la abordó cuando la joven abría la puerta para entrar en su casa.

Mientras la letrada de la defensa, Carmen Sánchez, plantea que los hechos no son un asesinato, que ambos se apuñalaron "mutuamente" y que a su cliente debe aplicársele la legítima defensa. La abogada ha hecho un alegato en defensa de su cliente presentándolo como una víctima de las leyes "antihombres" víctima poco menos que un compló del "sistema" y de un "montaje"

"Lo que allí pasó nadie lo sabe. Pero les van a presentar una maraña de ideas para lo vean como culpable ", ha dicho la abogada dirigiéndose al jurado. "Tienen una muerta y necesitan un culpable", les ha explicado y ha advertido: "Así está hecho el sistema",

Las acusaciones le atribuyen un asesinato con las agravantes de alevosía, ensañamiento y reincidencia, pues estaba cumpliendo una condena de 21 años de prisión por haber asesinado en 2001 a otra joven en Madrid. Adil Lazizi aprovechó un permiso penitenciario concedido en la cárcel de Zuera en 2020 para fugarse y no regresar.

Natural de Marruecos, Lazizi llevaba 19 años ya en prisión y el 6 de enero de 2020, cuando le quedaba poco tiempo para liquidar la pena impuesta por la Audiencia Provincial madrileña y ya había disfrutado de cuatro permisos, optó por no volver. Los tribunales emitieron una orden de busca y captura por quebrantamiento de condena pero las Fuerzas de Seguridad del Estado no dieron con su paradero.

El individuo vivía en un piso de la calle de la Alegría, con una mujer que había conocido en la cárcel, y evitaba a la Policía. Lamentablemente, no fue hasta que acabó con la vida de su joven vecina hasta que se volvió a saber de su existencia. La noche del crimen fue detenido y desde entonces está en prisión.

