Adiós a 'La Ponderosa', la primera y única torre que queda en Miralbueno

Mari Carmen Gaspar pasea con cierto pesar por su finca, con una sonrisa irónica. "Pensábamos pintar la piscina, pero ya para qué...", se lamenta. Antes de entrar a su particular rincón de Miralbueno ya se sabe que va a ser especial. A la altura de la calle de Enrique de Val número 39 se asoma un pequeño brote verde. Una 'rara avis' dentro de este distrito lleno de edificios de 10 plantas y urbanizaciones de obra nueva. Se trata de la primera y la única torre que queda en el barrio, que será expropiada y va a ser derribada para ampliar la calle que le rodea.

La historia de esta torre de dos plantas se remonta a 1950, año de su construcción. Así se denominaban a las viviendas unifamiliares rodeadas de un terreno ajardinado y situada fuera de núcleos de población. En el caso de este chalé, ahora se encuentra en mitad del barrio, rodeado de varias construcciones de obra nueva. El Ayuntamiento de Zaragoza prepara su expropiación para "posibilitar la apertura de la calle de Francisco Rallo Lahoz y la prolongación de la calle Ibón de Astún", según los documentos municipales.

Es una operación que se inició hace años, al tener un colegio justo al lado y, teóricamente, dificultaba su acceso. Aunque Mari Carmen Gaspar critica que "hay otras cuatro calles" junto a la finca. Al no ser capaces de llegar a un acuerdo con esta zaragozana -que contrató a un abogado experto en urbanismo- se convirtió en una expropiación forzosa y a Gaspar se le abonarán casi 330.000 euros. El Consistorio prevé ocupar la parte expropiada de este terreno a finales de año.

Mari Carmen Gaspar sostiene la que fue la primera placa de la vivienda, junto a la que hay actualmente. Francisco Jiménez

El interior de la primera torre de Miralbueno. Francisco Jiménez

La finca la adquirieron los padres de Mari Carmen Gaspar en 1965. Dispone de más de 240 metros, con la torre de dos plantas como protagonista, y flanqueada por una bonita fuente y varios metros de terreno verde con plantaciones de todo tipo: naranjos, moras y uvas, higos, habas, judías verdes... 'La Ponderosa', como decidieron bautizarla en honor a la finca de la serie Bonanza, era la vivienda principal de esta zaragozana hasta el fallecimiento de su esposo, cuando decidió mudarse a un piso en Las Delicias.

"Esta mesa hecha a mano podría rehabilitarla y venderla, pero esto no es por el dinero. Es por el valor sentimental"

Precisamente, allí es donde plantea llevarse algunos enseres de este hogar con tanta solera. Pero el daño sentimental ya será irreparable. "Esta mesa hecha a mano podría rehabilitarla y venderla, pero esto no es por el dinero. Es por el valor sentimental", se lamenta. La casa está llena de trastos que en su día fueron utilizados por la familia de Mari Carmen, fotos muy antiguas de sus padres, de ella y su marido, las bicis de sus hijas, cuadros, pinturas rupestres... "No tengo un lugar para dejar todo esto. Supongo que lo daré a alguna ONG", añade. Todo quedará en su recuerdo, más vivo que nunca a pesar del paso de los años.

"Sacábamos la mesa aquí afuera y comíamos toda la familia muy a gusto. ¡Vaya comilonas nos pegábamos!", rememora Gaspar, mientras señala a un punto ahora vacío junto a la entrada. Más allá, retira los excrementos de los gatos que ocasionalmente se cuelan en la finca y le fastidian algunas plantas. "¿Qué le vas a hacer? Son callejeros", dice. La vida de pueblo en mitad de la ciudad.

La piscina de la finca, que será derribada casi en su totalidad. Francisco Jiménez

Mari Carmen guarda fotos de cuando compraron la torre y de varios momentos vividos allí. Francisco Jiménez

La expropiación no solo se llevará esta torre de 73 años. El terreno comprende también bastantes plantaciones, árboles de la misma edad que el chalé, unas palmeras que, lamentablemente, ya ha matado el picudo rojo, tres cuartos de una piscina que tiene hasta tres metros de profundidad y un bonito pozo, entre muchas otras cosas. "Nos parece injusto. Hemos intentado pararlo porque creemos que no es necesario. Ya hay muchas calles aquí cerca", asevera Gaspar. Se salvan unos cuantos metros, que son edificables según explica el Ayuntamiento, pero esta zaragozana no sabe qué hacer con ellos. "Igual me compro una casa prefabricada de madera y la coloco ahí", manifiesta.

Así se acaba una etapa para Mari Carmen Gaspar y su familia. Expresa que sus vecinos también sienten "mucha pena", ya no por su distinguible finca, sino porque su derribo implicará maquinaria en la zona y acabará durante un tiempo con la paz de este "pequeño pueblo" situado en el barrio. Acata la decisión, pero la pena ya no se la quita nadie. La torre de 'La Ponderosa' caerá, pero su historia será recordada.