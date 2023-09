Ana Belén Casanova: "El libro infantil es primordial, no hay nada que lo sustituya"

¿Estarán estos días muy atareados con la venta de libros de texto ante el inminente comienzo del curso escolar?

Sí. Esta semana es ultimar preparativos de bancos de libros y entregar mercancías a los colegios y la semana que viene ya es la venta.

¿Qué tipo de clientes se acercan a su librería?

Hay de todo. Mucho cliente de 50, 60 y 70 años que lleva toda la vida viniendo, mucha gente joven con el tirón del cómic y también cliente extranjero porque tenemos libros de idiomas.

¿Qué géneros son los preferidos por los lectores?

La novela negra. Y el libro infantil y juvenil siempre se vende muy bien. El libro infantil es primordial, no hay nada que lo sustituya. No hay un ‘ebook’ que pueda simular un cuento infantil; hablo de primeros lectores de 6-7 años.

Con la pandemia, los españoles nos refugiamos en la lectura. ¿Ese amor por los libros se ha mantenido en el tiempo?

Sí. El problema que veo de cara a librerías tradicionales es el dónde se consigue ese libro, cómo se compra y cuáles son nuestros hábitos de compra. No siempre recurrimos a una librería; podemos ir a plataformas, que venden todo tipo de cosas, a grandes superficies… Depende del lector que seas no vas a ir a una librería.

Siendo hija de librero, ¿nacería con un libro bajo del brazo?

No me acuerdo porque era muy pequeña (ríe). En mi casa siempre ha habido libros y no he tenido un entorno sin ellos. Mis amigos más cercanos también han tenido muchos en casa y mi mejor amiga es muy lectora.

¿Qué piensa cuando va a una vivienda y no ve ni un ejemplar?

No voy a esas casas (ríe). Es muy difícil encontrar una casa sin libros aunque solo sean del colegio o la universidad.

¿Tenía claro que quería tomar el testigo de su padre, Joaquín Casanova, al frente de la librería?

No. Es un mundo difícil. Ya no ser librero sino pequeño y mediano comercio independiente. Está complicado a nivel de todo tipo de negocios: librerías, fruterías… Nos tenemos que esforzar mucho.

¿Cómo revertir la situación?

Apostando por el comercio que devuelve el dinero a tu entorno. En mi librería damos un servicio excelente de cara al público, tenemos mucha variedad, conseguimos libros que no están en circulación y eso a veces no se valora. Hay que valorar más esa atención personalizada porque veo que la sociedad tiende a la introversión. No es que esté mal, pero te invita a comprar solo ‘online.

Para usted, ¿qué es ser librera?

Es muchas cosas. Hay que saber hacer de todo. Es volcarte en el cliente, que te apasione leer y compartir esa pasión.

¿Y un buen libro?

Uno que te emocione y luego recuerdes en el tiempo.

¿Qué supone para usted ser una de las libreras más jóvenes de Zaragoza?

Nada. No soy famosa ni me ha cambiado la vida (ríe). Es un reto. Me gusta orientarme a las nuevas tecnologías, pero siempre guardando un poco de tradición. El libro digital está bien, pero no hay nada que iguale a tener un libro en la mano.

¿Cuáles son sus autores favoritos?

Siempre he sido muy fan de la fantasía y todo lo que ha escrito Tolkien me gusta. Ahora estoy leyendo ‘Como ser mujer’, de Caitlin Moran, y es muy divertido. También me marcó mucho ‘La Saga de Ender’ en ciencia ficción y me gusta mucho como escribe Ana Alcolea para adulto.

¿Alguna vez le ha dado por escribir?

No. Me arrodillo ante cualquier escritor porque me parece muy difícil desarrollar una historia imaginaria y contarla bien. Hablo de novela.

¿Nos puede recomendar algún libro?

La saga de ‘La sombra de Ender’, ‘El tiempo que nos une’ de Alejandro Palomas y ‘Rebeldes’ de Susan E. Hinton.