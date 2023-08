Un nueva víctima de Zaragoza del timo del ‘hijo en apuros’ paga 8.500 € a los estafadores

Si un familiar le escribe diciéndole que está en apuros y necesita dinero, llámelo. Trate de ponerse en contacto con él aunque le diga que su teléfono móvil se ha estropeado y tiene un número nuevo. A la hora de soltar miles de euros de golpe, o aunque sean unos cientos, una mínima gestión que puede tardar un minuto no variará mucho la urgencia del que los pide. En el momento en que marque su número comprobará que todo se trataba de un engaño, una estratagema para estafarle su dinero.

Los métodos que usan los ciberdelincuentes evolucionan rápidamente y se adaptan a las nuevas formas de comunicación. Durante todo el verano han estado actuando los que utilizan Whatsapp o SMS para hacerse pasar por hijos que están en apuros.

Mensajes a números aleatorios

Como antes que ellos hicieron los llamados ‘secuestradores virtuales’ –fingían haber raptado a un familiar y exigían un rescate por su liberación–, en este caso los delincuentes lanzan miles de mensajes a números de teléfono de manera aleatoria; fingen ser hijos o hijas del receptor del cebo y lo mismo le puede llegar a una persona que no tiene descendencia como a quien cuenta con familia numerosa.

La comunicación es muy similar en todos los casos: "Mama!!! (o papá), se me ha estropeado el teléfono. Tengo uno nuevo. No puedo llamar. Me puedes hacer un favor. Tengo que pagar una cosa y no puedo usar a hora la tarjeta". Acto seguido le dicen la cantidad de dinero que supuestamente necesitan y le adelantan que se lo devolverán en cuanto su situación se normalice.

Tal y como recuerda la Policía Nacional, el siguiente paso que proponen a la víctima es la forma de pago. Hasta ahora se han detectado dos modalidades. En una, proporcionan un número de cuenta bancaria y piden una transferencia inmediata. La segunda consiste en facilitar al final del mensaje un enlace que redirige a una web donde se utiliza la técnica conocida como ‘sim swapping’. Gracias a ella, los estafadores acceden a las credenciales bancarias de las víctimas para operar ‘online’ y limpian sus cuentas.

En el último caso denunciado en Zaragoza la víctima es una mujer de 74 años que recibió un mensaje supuestamente de su hija y terminó enviando a los estafadores 8.500 euros. Cuando a la mujer le dio por llamar a su hija, esta le contestó que no sabía de qué le estaba hablando y que a ella no le pasaba nada.

Por esa razón y para no caer en este engaño, la Policía Nacional recomienda intentar contactar por otros medios con el hijo o familiar que supuestamente tiene problemas con su teléfono. Si finalmente se comprueba que esta persona no ha enviado el mensaje, se debe ignorar y bloquear al contacto que lo haya enviado y comunicarlo acto seguido a la Policía Nacional o la Guardia Civil, en el caso de que viva en un pueblo.

La excusa del familiar en apuros es una pero utilizan más que varían con el tiempo. No es difícil recibir mensajes comunicando al receptor que tiene un paquete pendiente de entrega y que debe abonar una pequeña cantidad de dinero. Facilitan un enlace en el que no hay que pinchar, pues a través de él acceden al teléfono móvil y a todos los datos del mismo, tanto bancarios como de contacto. O alguien que dice ser un pariente que está de viaje y le han retenido la maleta en el aeropuerto.

Aumento imparable de los ciberdelitos

Uno de cada cuatro delitos que se denuncia en Aragón se comete a través de internet. Y la inmensa mayoría de ellos (casi el 90%) son estafas. El resto está relacionado con delitos contra las personas, entendiendo por tales los relacionados con la distribución y tenencia de pornografía infantil y acosos sexuales.

El último balance de criminalidad pertenenciente al primer trimestre del año facilitado por el Ministerio del Interior revelaba que en Aragón se habían denunciado 3.044 delitos cometidos a través de internet o las redes sociales, lo que suponía un aumento de un 29,9% respecto al mismo periodo del año anterior.

La tendencia es general en toda España y va al alza, pues también crece el uso de las tecnologías. En 2022, se contabilizaron 375.506 infracciones penales en todo el país, un 72% más que en 2019, antes de la pandemia.

Por esa razón, los responsables de seguridad apelan a la prudencia, al sentido común a la hora de manejarse en las redes y en internet, tanto a particulares como empresas, e instan a los ciudadanos a autoprotegerse y no facilitar datos personales por estos medios.