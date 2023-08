"El incendio nos ha obligado a cerrar el bar 6 días; el perjuicio ha sido importante"

Después de una semana durmiendo fuera de casa, los vecinos de los números 25, 27, 29 y 31 de la calle de Doctor Horno Alcorta y del 12 de paseo de Teruel pudieron regresar ayer, martes, a sus domicilios. El incendio registrado el pasado 16 de agosto en el garaje comunitario causó daños no solo a numerosos vehículos estacionados, sino también a los trasteros, las columnas, las bajantes, las tuberías de agua sanitaria y la instalación eléctrica.

El fuego destruyó por completo tres turismos y dos motos y las altas temperaturas acumuladas en el aparcamiento derritieron las bajantes, lo que obligó a cortar el agua y prohibir usar los desagües, tanto de cocinas como de baños. Muchos de los vecinos –los bloques tienen 75 pisos en total y el garaje, 102 plazas– se vieron obligados a marcharse a casas de amigos o familiares o a un hotel.

Pero también hubo quien no tuvo posibilidades de irse del domicilio. "Yo no he podido irme a ningún lado y me he apañado con garrafas de agua", decía ayer un residente en el 12 del paseo de Teruel. "Nos quedamos sin ascensores y cortaron el agua. El incendio del garaje no me afectó porque no tengo coche", afirmaba.

Mientras, Sara, residente en el 27 de Doctor Horno, contaba que durante estos días se han estado aseando en casa de familiares que viven cerca, en la calle de Madre Sacramento. "En el piso, estar se podía, pero sin usar los baños. Y no puedes andar descalza, el suelo está negro. La noche del incendio mi madre se despertó porque empezó a toser muchísimo por el humo que entró en casa, y eso que es un cuarto piso", indicaba. La joven añadía que desde el miércoles pasado no habían podido sacar el coche del garaje, algo que se autorizó a las 16.00 de este lunes. Ayer, como el resto de residentes, esperaba la llegada del perito para que valorara los daños del coche antes de llevarlo al taller.

Otro vecino del 27 se pronunciaba en sentido similar: "Somos dos en casa y nos hemos tenido que ir a un hotel, claro. Al quemarse las tuberías y los desagües no podíamos hacer uso de nada". Pero el incendio también ha afectado a negocios de la calle. El Bar de Tod@s, regentado por las cocineras chilenas Salomé Bustamante y Verónica Barca, abría este martes por la mañana sus puertas tras el cierre forzoso.

"El perjuicio económico ha sido grave, nos ha obligado a cerrar seis días después del incendio. Siempre abrimos en agosto porque los demás negocios de la zona cierran y trabajamos más, pero esta vez hemos tenido que bajar la persiana. Y claro, cuando vives de un sueldo y al día, se nota mucho", contaban. El Bar de Tod@s trabaja el café de la mañana pero su especialidad son las comidas hechas cada día para llevar o comer en el local y parte de su clientela es fija.

Un operario de Mapfre empuja uno de los coches dañados en el incendio del garaje. Oliver Duch

El administrador del fincas comunicaba ayer a los afectados que ya disponían de agua fría y caliente, aunque también les informaba de que seguía habiendo problemas para utilizar la lavadora y los lavavajillas por falta de presión, que estaban en vía de solución.

El trasiego de grúas arrastrando vehículos fue incesante durante toda la mañana. Unos, por la cercanía al foco del incendio, quedaron bastante dañados. Otros arrancaban sin problemas aunque la revisión mecánica era obligada dado el hollín que se ha podido meter en los filtros, en el motor o hasta en el interior del habitáculo.

Mientras, la Policía continúa investigando la autoría del incendio ante los indicios de que ha sido provocado. El foco, al parecer, estuvo en un coche aparcado en el sótano que coincide con el número 12 del paseo de Teruel, contiguo a la comisaría.