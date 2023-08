El 'rastro' que sirvió para detener en 22 horas al pistolero de Torrero: "Le he visto y le he disparado"

La titular del juzgado de instrucción número 4 de Zaragoza decretó este martes el ingreso en el centro penitenciario de Zuera de Jesús Rafael H. D., de 43 años, como presunto autor el tiroteo registrado el pasado viernes en Torrero, en el que resultaron heridos de gravedad un padre y su hijo, de 46 y 30 años, respectivamente. En su auto de prisión, al que ha tenido acceso HERALDO, la magistrada considera que existen «contundentes indicios» para imputar al investigado dos delitos de tentativa de asesinato y un tercero de tenencia ilícita de armas. Y dado el riesgo de que vuelva a intentar atacar a la familia de los heridos, con la que mantiene una «clara enemistad», la jueza considera necesario su encarcelamiento preventivo.

Algunos testigos del suceso hablaron al principio de tres detonaciones, pero a la espera de los resultados del informe del servicio de Balística de la Policía Nacional todo apunta a que fueron hasta siete los disparos que efectuó el agresor. De ahí que la magistrada deduzca que la verdadera intención del Paletas, alias por el que se conoce al encausado, era «acabar con la vida» de los tiroteados, que fueron intervenidos de urgencia y continúan hospitalizados recuperándose de las graves lesiones sufridas. El padre, en la uci del hospital Miguel Servet, con pronóstico reservado.

Pero ¿cómo pudo el Grupo de Homicidios localizar en apenas 22 horas el escondite del pistolero? Cabe recordar que, tras abatir a a José F. G. y Antonio F. F. desde su Citroën Picasso, el investigado se dio a la fuga pisando el acelerador y quemando neumáticos. El tiroteo duró apenas unos segundos, pero el más joven de los heridos logró identificar perfectamente a su atacante. Y no fue el único, también lo hizo el hijo y hermano pequeño, de 11 años, de los tiroteados, que les ayudaba en ese momento a bajar la compra de su coche.

Saber tan pronto el nombre y apellidos de autor de los disparos fue esencial, pero no menos crucial resultó el ‘pinchazo’ exprés de su teléfono móvil. Gracias a los reflejos de los investigadores y la diligencia del juez de guardia, que dictó de forma sorprendentemente rápida un auto de intervención de las comunicaciones, la Policía pudo seguir el ‘rastro’ que iba dejando el huido. Según se desprende del atestado policial, este conversó tras el tiroteo con varios familiares, llamadas cuyo contenido, señala la magistrada, «no deja lugar a dudas sobre la autoría de hechos». Gracias a esas escuchas y a otras pesquisas se supo también cuál era el lugar que había elegido para esconderse: la población ilerdense de Balaguer, donde fue detenido a las nueve de la mañana del día siguiente.

Sufre esquizofrenia desde 2007

El herido más grave es el padre, de 46 años, que ha recibido un disparo en el abdomen y ha tenido que ser operado. Su hijo, de 30 años, presenta una herida de bala en un muslo que le ha afectado al fémur.

Los forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón examinaron ayer al Paletas. Y lo hicieron porque la defensa, a cargo del letrado Rafael Ariza, mantiene que tiene diagnosticada una esquizofrenia paranoide de la que estaría en tratamiento desde el año 2007 y que le supondría una discapacidad del 59%. Los médicos tendrán que valorar ahora si cuando abrió fuego contra las víctimas, frente al número 53 de la calle de Lasierra Purroy, estaba afectado por esta patología de cara a establecer su imputabilidad.

Hallan una escopeta en su casa

El pistolero, que arrastra numerosos antecedentes policiales y al menos una condena de dos años de cárcel, se acogió ayer a su derecho a no declarar, lo que hizo imposible saber el motivo que le llevó a tirotear a las víctimas. En cualquier caso, Homicidios sigue trabajando con la hipótesis de que el tiroteo fue consecuencia de las rencillas que arrastran desde hace al menos tres años el detenido y la familia de los heridos.

El ataque del pasado viernes se produjo a las puertas de una lavandería de autoservicio que contaba con cámaras de seguridad. Y el visionado de las imágenes ha permitido comprobar que fue a las 11.27 cuando el investigado bajó la ventanilla de su furgoneta –recién comprada, el pasado 17 de julio– y sin llegar a detenerse sacó una pistola para disparar contra padre e hijo.

La Policía Nacional estuvo el lunes en la vivienda del pistolero, en la calle Barrio de Montemolín de Zaragoza, junto al Tercer Cinturón, tratando de localizar la pistola que utilizó para tirotear a las víctimas. El registro se prolongó durante unas tres horas, pero los investigadores no consiguieron hallar el arma corta. Lo que sí encontraron fue una escopeta, pese a que el arrestado no contaba con permiso de armas.

"Coge a los hijos y cógete un tren a Lérida"

Jesús Rafael H.D., alias El Paletas, no quisó dar ayer ninguna explicación a la jueza de lo ocurrido el pasado 28 de julio en Torrero. Sin embargo, el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Aragón ha conseguido reunir numerosas pruebas contra él. Incluida la declaración de su pareja, quien confesó a los investigadores que el pistolero la llamó enseguida para darle un mensaje: «Le he visto y le he disparado, coge a los hijos y cógete un tren a Lérida».

Lo que todavía no ha trascendido es cómo se desplazó el presunto autor de los disparos a Balaguer, población ilerdense de 17.000 habitantes donde fue detenido a la mañana siguiente. Porque, como informó HERALDO, la furgoneta Citroën Picasso desde la que disparó a las víctimas, fue hallada por una patrulla de la Policía Local de Zaragoza aparcada en un descampado junto a la estación de cercanías de Miraflores.

Balaguer se ubica al norte de Lérida, a escasos 18 kilómetros de la frontera con Aragón por la carretera C-26. Y todo apunta a que el investigado conocía este lugar o tenía allí amigos o familia.