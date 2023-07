El Ayuntamiento de Zaragoza anuncia la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha anunciado este lunes que antes del final de esta corporación se aprobará un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en Zaragoza, que sustituirá al del año 2001 y que ya acumula 207 modificaciones. Este ha sido el principal compromiso del responsable municipal en la primera comisión del Área, en la que los grupos han mostrado su disposición llegar a un acuerdo con la carta magna municipal.

En la sesión, Serrano ha desgranado de forma somera sus principales objetivos para los próximos cuatro años. Además del PGOU, ha citado la obligación de aprobar un nuevo mapa de zonas saturadas que sustituya al actual, asunto que quedó atascado el pasado mandato. También ha citado la necesidad de impulsar grandes proyectos como la nueva Romareda, la recuperación del Huerva y la Ciudad del Deporte.

Los trabajos de redacción de un nuevo PGOU se acordaron la pasada corporación, pero no hubo avances significativos. De hecho, el PP se había mostrado reacio en un principio a modificar el documento. No obstante, tras una moción aprobada con los votos de la izquierda y Vox, finalmente aceptó. Se sacó la a concurso la redacción de la “Estrategia Zaragoza metropolitana 2050”, pero no se llegó a adjudicar. Ese documento, a cuya redacción aspiran tres empresas (Idom, Ezquiaga Arquitectura y Pricewaterhousecoopers), debía actuar como avance del nuevo plan.

Serrano se ha comprometido a retomar esos trabajos y ha avanzado que la cuestión energética será clave. También servirá para detectar zonas urbanas vulnerables y espacios sin urbanizar o necesitados de reurbanizaciones "especialmente problemáticas". Otros de los aspectos en los que se hará hincapié serán la capacidad de absorción por parte del mercado de los suelos residenciales, la situación de los terrenos industriales y las necesidades de la ciudad en materia de infraestructuras.

El concejal de PSOE Horacio Royo ha agradecido a Serrano “que después de cuatro años haya venido a la posición del grupo socialista respecto a la modificación del PGOU”. “Me gustaría que ese contrato que lleva un año paralizado se lance ya y podamos trabajar. Nos tendrá para hablar de ese tema”, ha dicho. Julio Calvo, de Vox, también ha apoyado la modificación del documento que guía el urbanismo de la ciudad. Ha recordado las 207 modificaciones que acumula el actual y ha pedido que el nuevo sea menos “rígido”, para estimular la actividad privada.

Serrano no ha ido profundizado en cómo se van a desarrollar los trabajos del nuevo plan, pero ha sostenido que no será la única modificación en materia normativa. El nuevo mapa de zonas saturadas, la licencia por puntos para los bares que incumplan la normativa o la tramitación de obras menores a través del móvil son algunas de ellas. Por otro lado, ha dicho que Ecociudad va a asumir competencia en materia de energía. “Va a a ser un eje estratégico estos años”, ha dicho.

Nuevas obras y equipamientos

También ha confirmado nuevas fases en las reformas de la avenida de Navarra y Cataluña y un paquete de equipamientos ya incluidos en el programa electoral del PP: piscinas de La Almozara, centro cívico Hispanidad, centro deportivo de los barrios del Sur, el centro cívico Luis Buñuel, el de Parque Goya y la escuela infantil de Arcosur. “La educación infantil de 0 a 3 años va a ser un eje fundamental”, ha dicho.

El concejal de Vivienda, José Miguel Rodrigo, ha avanzado también sus objetivos, entre los que destacan la construcción de 526 pisos de alquiler público, la rehabilitación de otros 192 de Zaragoza Vivienda en la calle de Alejandro Casona o la concesión de ayudas para rehabilitar otras 25.000 del parque privado. Además, habrá fondos por valor de 8,3 millones en materia de accesibilidad.