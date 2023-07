El coche que huyó tras enviar a la uci a una joven que iba en patinete dejó 17 metros de frenada

Una joven de 20 años permanecía el viernes por la noche ingresada en estado muy grave en la uci del hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde fue trasladada de urgencia tras sufrir un aparatoso atropello cuando circulaba en patinete eléctrico por el Picarral. Según fuentes de la Policía Local, el siniestro se produjo sobre las 14.30 en la calle de Carlos Marx, una vía de un solo carril que discurre paralela a la avenida de Pirineos en sentido Huesca. La colisión se registró justo a la altura de un paso de cebra sin semáforo situado junto a las piscinas del Centro Cultural y Deportivo Santiago. Y, en un primer momento, el conductor del turismo se dio a la fuga sin prestar asistencia a la víctima.

Los alrededor de 17 metros de marcas de frenada que los neumáticos del coche dejaron impresos sobre el asfalto, así como diversos cristales y pequeños trozos de la carrocería, evidencian que el conductor fue consciente desde el primer momento de la gravedad del accidente. Y lo cierto es que este decidió regresar pasados unos minutos al lugar de los hechos, donde ya habían hecho acto de presencia las primeras patrullas del 092. Según ha podido saber HERALDO, el hombre, un varón de 32 años, se identificó como el causante del atropello, por lo que de forma inmediata se le sometió a las pruebas de alcohol y consumo de drogas, en las que arrojó sendos resultados negativos. Acto seguido, se le tomó declaración para intentar aclarar lo ocurrido y saber por qué decidió marcharse sin prestar ayuda a la joven.

Los primeros en asistir a la víctima fueron los sanitarios de la uvimóvil de los Bomberos de Zaragoza, quienes tras estabilizarla y hacerle las primeras curas la trasladaron a urgencias del Miguel Servet. La conductora del patinete no portaba casco, por lo que al rodar por el asfalto sufrió un golpe muy fuerte en la cabeza. De ahí que los médicos apreciaran riesgo vital y optaran por su ingreso en cuidados intensivos.

El paso de cebra donde el coche arrolló al patinete está situado en la calle de Carlos Marx y permite acceder desde el andador Isla de Lanzarote a la pasarela peatonal que une ambos lados de la avenida de Pirineos. Una señal de tráfico colocada justo al inicio de la infraestructura recuerda que está prohibido cruzar en bicicleta y en Vehículos de Movilidad Personal (VMP). Por ello, la Policía Local trata de aclarar ahora cuál era el recorrido que hacía la víctima.

La Policía tiene varios testigos

Se trata de un punto poco concurrido, donde no hay edificios de viviendas. Y las únicas instalaciones próximas –las piscinas y un centro educativo– están rodeadas por un muro vegetal. Pese a ello, el equipo de Policía Judicial habría conseguido localizar a al menos dos testigos del atropello que ayudarán a determinar posibles responsabilidades. La del conductor parece evidente, ya que la aproximación a cualquier paso de peatones obliga a extremar la prudencia y, lo más importante, pese a la gravedad del percance continuó la marcha. Aunque finalmente retornara.

Pero si se confirma que tal y como habría explicado uno de los testigos la víctima cruzaba la calzada por un paso no habilitado –el paso de cebra no lo es, si el usuario del VMP circula subido y no arrastrándolo– podría darse lo que penalmente se conoce como concurrencia de culpas.

De momento, lo más importante es que la joven pueda recuperarse de las graves lesiones sufridas. Y dado el pronóstico de las mismas, las próximas horas se antojan vitales.

En cuanto al conductor, tras prestar declaración ante los agentes quedó en libertad investigado por un delito de lesiones graves por imprudencia. Las conclusiones del informe del equipo de Atestados serán remitidas al titular del Juzgado de Instrucción número 4, que ayer se encontraba de guardia y se hará cargo del caso.