Juan Calatayud: "Queremos usar la máquina de estimulación magnética transcraneal profunda cedida en octubre al Clínico"

Comenta Juan Calatayud, vocal del Colegio de Médicos de Zaragoza y neurocirujano, que la medicina actual no tiene nada que ver con la de hace 40 años, cuando él empezó a ejercerla. "Nos tendremos que adaptar a las nuevas tecnologías y empezar a cambiar cómo trabajamos en los hospitales", apunta el también jefe de servicio de Neurocirugía del Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza.

Calatayud impartió recientemente, en el Colegio de Médicos, una conferencia (que dio antes en el Clínico, dentro de las sesiones hospitalarias de neurociencias, programadas en 2022) sobre las posibilidades de la estimulación eléctrica o magnética cerebral con dispositivos extracraneales. Tal y como resalta, la estimulación magnética va a ser cada vez más completa. "Es una tecnología avanzada. En Aragón hay un equipo de estimulación superficial para diagnóstico de enfermedades neuromusculares, que se usa poco", apunta.

Un paso más es la estimulación magnética transcraneal profunda, con la que se puede estimular o llegar a zonas más profundas del cerebro sin cirugía y producir efectos sobre esas estructuras y las sustancias que puedan generar. "Puedes estimular la producción de dopaminas y serotonina o inhibir la producción de esas sustancias en función de la zona en la que actúes a nivel cerebral. Va a ser un salto muy importante y tenemos que ir incorporando esos arsenales", subraya.

Según informa, donde más se utiliza esta herramienta no invasiva es en psiquiatría y neurología. "También en daños cerebrales, en el trastorno obsesivo-compulsivo, en la recuperación de ictus (sobre todo en problemas de habla y mano), en el párkinson, en el alzhéimer, en epilepsias... Se usa en muchas áreas de las ciencias neurológicas. En unas tiene más evidencia científica (como es el caso de la depresión profunda) y en otras está en vías de desarrollo, como toda tecnología que llega", detalla.

Desde el pasado octubre, el hospital Clínico cuenta con un equipo de estimulación magnética transcraneal profunda, cedido por la empresa israelí Brainsway, con sede en Nueva York. Una máquina de última generación que vale más de 200.000 euros, que no la tiene ningún otro centro público en España y que aún no ha entrado en funcionamiento.

"Estamos ante un problema de burocracia, que enlentece mucho las cosas y más en estos tiempos"

"Cuando se iba a presentar, se echó para atrás. Estamos pendientes de que la Cartera de Servicios -que depende del Departamento aragonés de Sanidad- nos lo autorice para su utilización en beneficio de los aragoneses. Es la que tiene que dar el 'ok'. Se le ha mandado documentación y su respuesta ha sido que 'no' porque teníamos que aportar más evidencias científicas. Estamos ante un problema de burocracia, que enlentece mucho las cosas y más en estos tiempos", explica el vocal del Colegio de Médicos de Zaragoza, quien hace estas declaraciones después de celebrarse los comicios autonómicos y municipales. "Si digo esto hace tres meses me dicen que hago política; ahora no me lo pueden decir", remarca.

"Aunque sabemos que tenemos que conocer mucho más, hay que engancharnos a los avances para ir creciendo y más cuando en teoría vienen por una cesión gratuita"

Juan Calatayud recuerda que neuroestimuladores como el del Clínico se usan ya en Estados Unidos (en la prestigiosa Clínica Mayo, entre otros lugares), Alemania, el Reino Unido y también en clínicas privadas en España. Asimismo, destaca que la estimulación magnética transcraneal profunda tiene evidencias científicas de clase A, B y C en diferentes áreas a nivel internacional. "En la Unión Europea están aceptadas estas máquinas (deepTMS) y en EE. UU. tienen el respaldo de la FDA (agencia gubernamental muy exigente para dar su autorización). Efectos indeseables tiene muy pocos. Hay pastillas que tienen efectos secundarios y las seguimos utilizando. Dicen: evidencias. Pero, ¡pónganlas para todos! No hacemos daño. En otros sitios se están utilizando y nuestros enfermos se están yendo de Aragón a otros lugares costándoles una pasta (unos 3.500 euros por cada tratamiento). Como dicen vulgarmente en la Comunidad: 'nos la cogemos con papel de fumar'. Y muchas veces, tristemente, lo que se siente es que no se trata igual a todos los sectores sanitarios", asegura.

Ante la demora en poner en marcha esta máquina, pide que les dejen utilizar dicha tecnología y no les pongan tantos impedimentos. Detrás de su reivindicación, sostiene, están psiquiatras, neurólogos, rehabilitadores, neurofisiólogos y neurocirujanos de la sanidad. "Tenemos un equipo y hay muchas especialidades que tienen mucho interés en que esa tecnología se pueda poner en marcha en Aragón. Aunque sabemos que tenemos que conocer mucho más, hay que engancharnos a los avances para ir creciendo y más cuando en teoría vienen por una cesión gratuita. Yo entiendo que siempre podemos tener nuestros reparos a ver si todo funciona adecuadamente. Pero, ¿vamos a esperar a que nos den todos los estudios hechos? Siempre iremos atrás. En España ya está autorizado. Los hospitales que tienen la superficial quieren la profunda", ahonda.

Asimismo, el jefe de Neurocirugía hace hincapié en que dicha reclamación no es "un capricho" suyo. "Tenemos una máquina que quieren usar los médicos de diferentes áreas y demandan los pacientes. No es mi especialidad en la que tiene más utilidad, pero no tengo por qué decir 'no' a algo que nos puede venir bien a los enfermos y a la Comunidad. Cuando sería el primer hospital público en tenerlo", insiste.

Mientras, desde el Departamento de Sanidad de la DGA señalaban a inicios de mayo que se estaba pendiente de ver cómo se articula su uso en la Cartera de Servicios para poder ponerla en funcionamiento. "Dado el momento de transición en el que estamos, por ahora no hay novedad. Cuando se ponga en marcha se comunicará", añadieron este jueves fuentes de la consejería.