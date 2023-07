El reparto de asesores bloquea el pacto de la estructura del Ayuntamiento de Zaragoza

La junta de portavoces sigue sin cerrar un acuerdo para la estructura municipal de la nueva corporación del Ayuntamiento de Zaragoza. Casi un mes después de la investidura de Natalia Chueca como alcaldesa, sigue en el aire el número de comisiones plenarias, la periodicidad de las sesiones, el reparto de asesores y espacios o las dotaciones para los grupos políticos.

Los partidos celebraron este lunes una nueva junta de portavoces en la que se constató la falta de entendimiento, que no es habitual, dado que tradicionalmente los grupos se han manejado con consenso en este asunto. Según diversas fuentes, el principal foco de la discusión estaría en el reparto de asesores, que perjudicaría a los minoritarios (ZEC y Vox) y favorecería al PP. El coste global de los eventuales rondaría los 1,8 millones de euros. “Y el PP quiere llevarse el 70%”, dijo una de las fuentes consultadas.

De hecho, la portavoz de ZEC, Elena Tomás, manifestó que el PP “no mueve su posición” y “está provocando un bloqueo en la labor municipal”. “Natalia Chueca nos habló de consenso y diálogo y desde el primer momento nos hemos encontrado con un bloqueo”, declaró.

La edil, que lidera un grupo de dos ediles, explicó que el gobierno, sin acuerdo de la junta de portavoces, ya ha nombrado a 8 coordinadores de área y 13 asesores. “No vamos en tiempo, vamos tarde. Bloquean la negociación y a toda la oposición. Es de una gravedad máxima”, afirmó Elena Tomás.

Julio Calvo, de Vox, no quiso entrar en las causas de la falta de acuerdo, pero asumió que hay una situación de bloqueo. “El gobierno no está siendo flexible ni generoso”, declaró.

Desde el PSOE no se quisieron hacer valoraciones y el PP se mantuvo en la línea de no hacer declaraciones hasta que concluya la negociación, más allá de confirmar que no hay acuerdo. No obstante, fuentes del gobierno municipal indicaron que “se va en tiempo” y que la próxima semana, posiblemente el 17 de julio, se podría celebrar el pleno.