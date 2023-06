Chueca quiere "seguir contando con Vox" pero tiende la mano a la izquierda

La nueva alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quiere abrir su mandato con la palabra consenso. Así lo ha transmitido este jueves en las distintas reuniones que ha mantenido con los portavoces de PSOE, Vox y ZEC, que se han desarrollado en el clima de entendimiento propio de los inicios de corporación. La regidora ha hecho hincapié en que buscará acuerdos “con todos” los grupos políticos, aunque también ha dejado claro que quiere “seguir contando con Vox”, el grupo que aprobó los cuatro presupuestos de la corporación de Jorge Azcón.

“Quiero que este gobierno tienda la mano a todos los grupos políticos para buscar consensos en todos los proyectos estratégicos de la ciudad”, ha dicho Chueca, que ha explicado que en esta primera toma de contacto no se ha entrado debatir sobre proyectos concretos. No obstante, la alcaldesa se ha comprometido a dar a conocer a la oposición los proyectos que impulse “antes de recibir bloqueos o votaciones negativas”. De hecho, se ha mostrado a favor de mantener estas reuniones personales con los líderes de los grupos más allá de lo que se negocie en la junta de portavoces.

¿Seguirá Chueca apoyándose en Vox o apuesta por la geometría variable? “Nuestra predisposición es a pactar con todos los grupos, otra cosa es que los partidos no apoyaran los presupuestos y las ordenanzas. Vamos a hablar con todos”, ha insistido la alcaldesa, que ha pedido “dejar de lado la política de bloqueo” y analizar “proyecto a proyecto”. Pese a ese llamamiento al consenso, la regidora ha asumido que “será más fácil” llegar a acuerdos con aquellos partidos con los que el PP “tenga más proyectos en común”, en referencia a Vox.

Consciente de que hay proyectos en los que no hay acuerdo con Vox, Chueca ha explicado que en su encuentro con el portavoz de la formación de extrema derecha, Julio Calvo, ha salido precisamente una de las iniciativas sobre las que discrepan, la Ciudad Inteligente del Deporte. “Le he pedido que se dé la oportunidad de conocer en detalle el proyecto. Le he pedido esa responsabilidad que se materialice en tomar decisiones con un conocimiento profundo".

Julio Calvo y Natalia Chueca, durante su encuentro de este jueves en el Ayuntamiento de Zaragoza. D. Marcos/Ayuntamiento de Zaragoza

Los grupos de la oposición han mostrado su disposición al acuerdo. La portavoz socialista, Lola Ranera, se ha reivindicado como la líder de “una oposición constructiva” y ha defendido la necesidad de “construir puntos de encuentro”. Es más, ha propuesto a Chueca llegar a acuerdos "con el objetivo de dejar a Vox fuera". “Le he ofrecido a la señora Chueca llegar a acuerdos en tanto dejemos de lado ese retroceso de derechos de Vox”, ha dicho. También ha reclamado que se constituya cuanto antes la junta de portavoces para cerrar la estructura cuanto antes.

Julio Calvo también ha sido conciliador y se ha mostrado convencido de que la dinámica de pactos durante la presente corporación pivotará sobre su partido. “Desde un punto de vista programático e ideológico el grado de coincidencia entre PP y Vox es más grande que las coincidencia con el PP y el PSOE y no digamos entre el PP y ZEC”.

Elena Tomás y Natalia Chueca, este jueves en el Ayuntamiento de Zaragoza. Dani Marcos/Ayuntamiento de Zaragoza

En cualquier caso, ha puesto sobre la mesa sus prioridades, entre las que ha citado la simplificación administrativa, la captación de empresas o la eliminación de estructuras “redundantes” con la DGA. Ha destacado la coincidencia del color político en el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón como acelerante de los acuerdos entre las dos administraciones. “No vamos a estar en el gobierno, pero tenemos que ser exigentes para que efectivamente esas políticas de centro derecha se lleven a cabo en el Ayuntamiento”, ha declarado.

Por su parte, Elena Tomás, de ZEC, ha expresado su preocupación por el hecho de que la influencia de Vox pueda implicar un recorte en las políticas de igualdad o en las de la Agenda 2030, dos de los caballos de batalla de la extrema derecha. Ha dejado claro que su formación política no va a ser el sostén de los acuerdos del PP, pero se ha mostrado abierta a llegar a pactos puntuales. “Nos van a encontrar en todo donde no se encuentren con Vox”, ha concluido.

Nuevos coordinadores

Natalia Chueca ha celebrado además la primera reunión de su gobierno municipal, en el que se ha procedido a nombrar a los coordinadores de las distintas áreas. Los designados son Ángel Gorri (Alcaldía), Luis García Mercadal (Presidencia), Julio López (Urbanismo), Teresa Ibarz (Cultura), Piluca Tintoré (Hacienda), Ramón Ferrer (Medio Ambiente y Movilidad), Elena de Marta (Economía), Javier Badal (Políticas Sociales:) y Pilar Membiela (Participación). El gerente de Urbanismo será Miguel Ángel Abadía y el de la sociedad municipal Ecociudad Zaragoza, Gerardo Lahuerta.