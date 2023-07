Zaragoza al rojo vivo: la ola de calor por horas con los peores momento para salir a la calle

En Aragón se usa bastante la frase ‘ganicas de enredar’ para referirse a alguien que disfruta provocando la incomodidad de quienes le rodean, o suelta pronósticos catastróficos sobre cualquier tema, o gasta bromas que no siempre son graciosas. Pues bien, cuando se afirma que el calor que está sufriendo Zaragoza en los últimos días no ha hecho más que empezar, no son ‘ganicas de enredar’. Lo dice la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y lo sienten en la piel todos los que permanecen en la capital zaragozana este mes.

Este lunes 10 de julio ha amanecido caluroso en Zaragoza, de manera muy parecida a días previos. Al igual que ocurrió la semana pasada, el horno se va calentando progresivamente desde el mediodía hasta llegar a su pico de la jornada entre las 17.00 y las 20.00. En ese tramo se llega a los 38 y 39 grados, una cifra que baja más despacio de lo que cabría esperar en el camino hacia una medianoche de 30 terribles grados.

La ola de calor del martes en Zaragoza, a la caldera

Aunque la Aemet venía avisando, el martes 11 de julio Zaragoza será un horno: artesano, de leña o industrial, da igual. Nos asaremos. En la madrugada no se llega a bajar en ningún momento de los 25 grados.

La cosa empeora después. Según la citada agencia de meteorología, a las 10.00 ya habrá 30 grados, algo atenuados por una brisa del sureste. A las 14.00 son 40 grados y con la citada brisa detenida; a las 16.00 se esperan 43 grados, otra vez con cierto viento del sudeste que por desgracia será más bien cálido, y a las 17.00 se alcanza el pico de 45 grados.

Esto no para, como dice Kase.O. A las 20.00 todavía habrá 43 grados, aunque a partir de esa hora el descenso será claro, con 27 a las 21.00, 31 a las 22.00 y 24 a la medianoche. No es como para coger chaqueta si se va a estar en la calle a esa hora ni mucho menos, pero quizá sí para saber que se podrá disfrutar de un paseo nocturno o una terraza con amigos.

El valor más alto de las T 🌡️máx en #Aragón en este episodio, y especialmente en el valle del Ebro, se producirá mañana martes 11/07. Es entonces cuando el mapa de T previstas se vuelve más oscuro, pero veamos que factores influyen en que sea así 🧵👇 pic.twitter.com/FOxlTxLJ7U — AEMET_Aragón (@AEMET_Aragon) July 10, 2023

Prevención y consejos por la ola de calor en Zaragoza

Las advertencias de rigor nunca están de más: evitar la exposición solar en las horas de mayor temperatura, entre las 13.00 y las 20.00 en este caso, con protección solar alta (50) en exteriores, e hidratarse el doble de lo habitual, aunque con cuidado en el caso de las bebidas muy frías, que no deben tomarse de golpe, sino poco a poco. Calzado cómodo, preferiblemente abierto, y sombrero, gorra o pañuelo para la cabeza, se tenga mucho o poco pelo.

Para combatir este calor es bueno tirar de todo tipo de ‘remedios de la abuela’, sobre todo si se vive en zonas céntricas de patios comunitarios y no se puede poner el aire acondicionado durante las horas nocturnas. Las ideas van desde paños húmedos en la frente y el cuello a echarse agua en las muñecas, beber infusiones templadas como los beduinos del Sahara y, por supuesto, darse duchas, empezando por agua templada y, poco a poco, más fresca, para que el choque de temperaturas no sea fuerte