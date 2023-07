La vuelta a Europa en Vespa del jubilado zaragozano Carlos Casaucau: "La gente me espera y ayuda en cada ciudad"

Parece que fue ayer cuando el zaragozano Carlos Casaucau, a sus 63 años, contaba a HERALDO todos los preparativos de la aventura que llevará a este jubilado a recorrer las 27 capitales de Europa en apenas 80 días sobre su vespa PX 200 de color turquesa. Un sueño que, explica, llevaba años rondándole la cabeza. Por eso, al llegar su jubilación, decidió lanzarse a la aventura al grito de “Ahora o nunca”.

Desde Bilbao, y tras recorrer más de 2.000 km en apenas una semana desde que comenzara su periplo, Casaucau reconocía el pasado sábado sentirse “muy emocionado”. No en vano, un sueño de estas características no se cumple todos los días. La aventura daba comienzo en ‘The Vespa Club’, en la capital aragonesa, sede del único taller especializado en este modelo de motos en exclusiva de todo Aragón y uno de los pocos que hay en España. “Partí de Zaragoza el pasado 1 de julio a las 9.00 de la mañana, donde me prepararon una gran sorpresa de despedida. Todavía lo recuerdo, estoy feliz”, rememora. El zaragozano guarda a buen recaudo su medida de la Virgen del Pilar en el manillar izquierdo, la cual pretende le acompañe hasta su regreso.

El jubilado zaragozano Carlos Casaucau puso el día 1 de julio rumbo desde Zaragoza a su aventura por Europa a lomos de su Vespa. Cuenta la despedida que le hicieron los amigos del Motoclub de Aragón.

Subiendo al ferry con su vespa Heraldo.es

De Zaragoza, aunque efectuando diversas paradas, se dirigió hasta Madrid, y, una vez superada la capital de España, emprendió la ruta a Lisboa, segunda capital de su reto. ¿El siguiente paso? Viajar desde Bilbao hasta Irlanda, suceso que tenía lugar este mismo domingo a las 10.00 de la mañana sobre un ferry en el que pasará más de un día. “Son 28 horas de viaje, y llegaré a Dublín donde me recibirán de un Club de Vespa de la zona que se interesó por mi ruta y mis necesidades”, admite este vecino de Santa Eulalia de Gállego.

Y es que durante los primeros días de aventura, el zaragozano asegura que no se ha sentido solo “ni tan solo un momento”. “La gente se está volcando conmigo. Me esperan en cada ciudad, me ayudan con el alojamiento y la comida. Está siendo una experiencia maravillosa”, asegura. Todo eso a pesar de los 40 grados de temperatura que le han acompañado en algunos momentos de la ruta.

La vuelta a Europa en Vespa del jubilado zaragozano Carlos Casaucau Heraldo.es

“Cuando estaba a unos 100 km de distancia de Lisboa rompí un pistón y tuve que llamar a una grúa. Son cosas que pueden pasar, llevo meses preparándome para esta aventura y llevo herramientas y algunos recambios para este tipo de situaciones sobrevenidas”, relata, entre risas. Por eso, cabeza fría y, sobre todo, el objetivo muy presente. La paciencia será otra de sus grandes y necesarias compañías. “Si todo sale según lo previsto, me quedan más de 70 días de viaje, será mejor tomárselo con calma”, bromea el vespista.

Prevé regresar a Zaragoza entre el 30 de septiembre y el 10 de octubre. “Quiero hacer precisamente lo que estoy haciendo. Pasar un día completo en cada capital europea, estar con la gente que me recibe, que ya paso mucho tiempo solo en la moto; e improvisar en todo momento. Ese era mi sueño”, reivindica. Y es que, ya en la primera entrevista con HERALDO, el zaragozano lo tenía muy claro: “No quiero ser el jubilado de los recados”.

Con la vespa Heraldo.es

De hecho, ya por aquel entonces amenazaba con repetir proeza y lanzarse a dar la vuelta al mundo en próximas ediciones: “Bueno. De momento vamos a lograr esto, y luego ya veremos”. Además, aunque todavía está aprendiendo a soltarse a través de las redes sociales, el vespista comparte una suerte de diario de abordo a través de su canal de Instagram (@casaucauvespatour).

Un viaje solidario

Uno de los objetivos principales de esta aventura era recaudar fondos para la asociación española de Corea de Huntington, una enfermedad degenerativa tremendamente desconocida que, en su caso, le toca de cerca. “La mujer de un buen amigo la padece, y he decidido que quiero contribuir de alguna manera con esta causa”, explica el motorista.

Hasta la fecha, a través del reto ‘En Vespa por el Corea Huntington’, el aragonés ha recaudado 1.600 euros de los 12.000 que se ha marcado como objetivo, a través de la plataforma Gofundme.