De Zaragoza a Jerusalén a pie: más de 7.000 km de peregrinación de una joven aragonesa a Tierra Santa

Salió de Zaragoza el pasado 13 de febrero desde su casa en la calle de Alfonso -junto a la Basílica del Pilar, primera parada para sellar su credencial o pasaporte de peregrina- y espera llegar a Jerusalén entre octubre y noviembre.

"Como decía Machado, voy haciendo camino al andar, por lo que no tengo fecha prevista de llegada, aunque confío en alcanzar mi destino antes de Navidad", avanza la zaragozana Carlota Salazar entre etapa y etapa a pie en solitario.

Desde entonces ha recorrido más de 2.500 kilómetros en 81 etapas, con una media diaria de 31. No obstante, ha habido jornadas en las que ha caminado hasta 48 kilómetros y otras en las que no se ha puesto 'en ruta'. "He descansado 10 días desde mi partida. Si bien mi idea inicial era descansar un día a la semana, lo cierto es que soy flexible y concedo descanso a mi cuerpo cuando lo noto muy fatigado o el lugar al que llego es favorable para ello. De ahí que me resulte difícil saber a ciencia cierta cuántas semanas de camino me quedan. Calculo que recorreré entre 7.000 y 8.000 kilómetros en total", detalla.

No es la primera vez que esta joven zaragozana, de 35 años y farmacéutica hospitalaria, emprende una peregrinación. La primera fue a Santiago de Compostela en 2017 -cuando acabó su especialidad en el Hospital Clínic de Barcelona- y la experiencia le resultó de lo más enriquecedora. "Siempre digo que, si bien fui yo quien abrazó al Apóstol al llegar, ese abrazo permanece y no te suelta, pues desde entonces camino hacia él siempre que tengo ocasión", confiesa. Luego vino Roma en 2019 y a su regresó escribió el libro 'Mi paso a paso por la Vía Francígena'. Camino de la capital italiana sintió deseos de llegar a Jerusalén, a Tierra Santa, y en ello está este 2023. "Por aquel entonces, los peregrinos podían continuar caminando hacia el sur de Italia para tomar un barco en Bari y alcanzar, así, la meta de la peregrinación cristiana en Jerusalén. Hace ya más de dos años que esta opción ya no es posible. El barco hay que cogerlo en el sur de Turquía, en Mersin, y allí me dirijo por muchos motivos. Me gusta pensar que ahora soy una mujer en busca de sentido en el Camino de Jerusalén", explica.

Tras pasar a Francia y atravesar Suiza, en estos momentos está en la alta Austria camino hacia Viena. Después vendrán Hungría, Serbia, Kosovo, Macedonia, Grecia y Turquía. Y de ahí tomará un barco para llegar a Israel, ya que es imposible atravesar Siria. "Me gustaría caminar de Nazaret a Jericó y de allí a Jerusalén. Desearía permanecer ahí unas semanas, descubrir Galilea y Belén", cuenta. Todo el recorrido lo está haciendo a pie y eso que ha tenido ofertas "muy tentadoras", que siempre declina. "Incluso en días de nieve, lluvia, granizo y viento siempre camino hacia mi destino. De lo contrario no sería una peregrinación propiamente dicha, sino un viaje", puntualiza.

Una mochila de 50 litros -y que sobrepasa los 14 kilos- es su casa a cuestas. En su interior lleva un saco de dormir, una manta, una esterilla, una toalla, una tienda de campaña, una linterna, productos de aseo personal y jabón para lavar, ropa y sandalias de descanso, una muda de recambio, un polar, capas impermeables y cortavientos, un abrigo con capucha, bastones, un bidón de agua, comida, una cartera, los documentos de identidad, la credencial, el móvil, batería externa, cargadores y un cuaderno de viaje. Carlota destaca que cuando caminas uno se da cuenta de lo poco que necesitamos para vivir. "Y también de lo verdaderamente importante en la vida", añade esta joven, quien dice no sentirse sola. "Caminar sola me permite conectar con la naturaleza y con mi esencia de un modo que no podría de hacerlo acompañada, al igual que con las personas con las que he tenido la suerte de cruzarme y que tanto me han aportado", remarca.

Hasta ahora está siguiendo el trazado del Camino de Santiago en sentido opuesto, hacia el Este, e intenta planificar las etapas por adelantado. "Cuando llego a mi destino, si es posible, me ducho y lavo la ropa con la que he caminado. También trato de escribir a diario y cada día es un mundo en términos de comida, pues los horarios, cantidad y calidad dependen de la disponibilidad allí donde llego, incluso de lo que yo misma cargo", indica.

Asimismo, subraya que la mayor dificultad es lidiar con la incertidumbre de no saber dónde va a dormir por las noches. "Es cierto que cada día que pasa la gestiono mejor y esa flexibilidad me ha conducido muchos días a personas o lugares increíbles", advierte. También apunta que el tiempo no se lo ha puesto fácil. Así cuando iba a cruzar puertos de montaña, nevaba; en Suiza, ascendió al Haggenegg con nieve recién caída la noche anterior; y, ya en Austria, tuvo que caminar por una carretera sin arcén porque había más de un metro de nieve en el camino de Stuben a St Christoph. Y a todo ello hay que sumar que está aprendiendo el significado de pasar hambre. "Ha habido días que no he encontrado nada en el camino ni en mi destino y que me toca pasar con lo que llevo en la mochila", reconoce.

En cuanto al alojamiento, en España estuvo en refugios, albergues para peregrinos, casas de conocidos de amigos y en monasterios. En cambio, en Francia tuvo muchas dificultades porque la mayoría estaban cerrados por ser fuera de temporada. "La mayor hospitalidad la encontré allí en los párrocos y las familias. Suiza fue aún más difícil, pero crucé a Austria en dos semanas, donde me encuentro ahora, y aquí la hospitalidad es inmensa. Son muchas las familias que me acogen en sus casas, además de monasterios y parroquias", afirma agradecida.

A pesar de esas dificultades, Carlota Salazar resalta que en el camino está conociendo a personas "extraordinarias", muchas de las cuales le siguen por Instagram o Whatsapp. También tiene anécdotas positivas que contar. Por ejemplo, una noche durmió a la intemperie en un camping cerrado con el beneplácito de sus dueños. "Son unos enamorados de La Gomera; van allí todos los años. Me dejaron quedarme en el recinto cerrado y me mostraron un agujero en la verja por el que salir a la mañana siguiente", relata. O en Langogne (Francia) conoció a otra pareja en una crepería a punto de cerrar que le invitaron y le dieron referencias para cuando llegue a Israel. "En cuanto ella vio mi mochila, comenzó a hacerme una retahíla de preguntas y, conforme supo el destino de mi peregrinación, señaló a su pareja, quien había peregrinado de París a Jerusalen en 2018", explica. O el caso de otra pareja austriaca que fue de propio a la farmacia a comprarle una crema -que solo se fabrica ahí- para el cuidado de sus pies. "Y un párroco, después de instalarme en un estudio, ofrecerme café e invitarme a cenar, me dijo: 'Tener a un peregrino en casa es como tener a Dios en casa'", añade.

Cuando llegue a final de año a Jerusalén, su destino final, piensa regresar a Zaragoza a ver a su familia y amigos. Lo que no tiene claro aún es si se quedará en Aragón. "En este momento, mi futuro es un libro en blanco", afirma. Lo que sí sabe es que tiene muchas casas a las que volver tras los amigos que está haciendo en el camino. "Y me siento muy afortunada por ello".