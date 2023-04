Un 'everesting' por Daroca para rendir homenaje a su mejor amigo

Completar el desnivel que supone ascender el Everest (8.848 metros) recorriendo 53 veces el circuito entre la Puerta Baja de Daroca y el Castillo de San Cristóbal (2 kilómetros y 170 metros de desnivel) en un solo día. Ese es el reto que pretende completar Agustín Alcaire como homenaje a su mejor amigo, Henoc Pelijero.

"Me gusta hacer deporte al aire libre, pero a nivel amateur. Todas las semanas salgo con la bicicleta o a correr y, de vez en cuando, me propongo objetivos. Hace tres años, mi mejor amigo falleció de cáncer. Son cosas que te marcan y ahora quiero hacer una gran gesta como homenaje", explica el aragonés, que creció en Villanueva de Jiloca, aunque ahora vive en Viladecans (Barcelona) junto a su mujer y sus dos hijos, Jara y Héctor, de 16 y 13 años.

"Pasamos la infancia juntos en el pueblo. Desde que nacimos hasta quinto curso de GB. Luego cerraron el colegio y él se fue a Zaragoza. Yo me quedé en Daroca. Aún así pasábamos mucho tiempo juntos. Como si fuese mi hermano", relata.

Este año empezó a correr con más asiduidad. "Me mantiene la mente ocupada. Escuché hablar del 'everesting' en bicicleta y yo me quiero animar a hacerlo corriendo. "La idea es recaudar fondos para para la investigación contra el cáncer", subraya.

Al principio, no sabía dónde hacer la prueba, pero le dieron la idea en su pueblo. "Al final está mi familia y me dejaré en la parte baja la comida y la bebida", indica Alcaire, que cumplirá 46 años el fin de semana que ha marcado en el calendario para ejecutar el reto: 20 o 21 de mayo. "Va a ser mi regalo de cumple y mi homenaje a mi amigo", subraya.

Agustín Alcaire, durante un entrenamiento. HA

El reto

"He hablado con profesionales del deporte y me han dicho que es una locura, pero yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano y más. Si el físico me respeta, mentalmente lo tengo clarísimo", asegura. Para conseguirlo, sale a entrenar de martes a vienes y el domingo. "Estoy dos o tres horas subiendo una montaña que también tiene 170 de desnivel", argumenta.

Hace unos días subió 16 veces a la ermita de San Ramón, en Cataluña, cerca de donde vive. "Tenía 250 metros de desnivel. Me han aconsejado hacer dos tercios del reto final antes del día señalado. Querer es poder", defiende el electromecánico, que se mudó por amor. "Mi mujer dice que estoy loco, pero ya se ha concienciado. Son cosas que se me meten en la cabeza y para eso no soy maño, soy requetemaño", bromea.

¿Qué es el reto 'everesting'?

Inicialmente, este reto se planteó para hacerlo en bici. Consiste en acumular más 8.848 metros de desnivel, es decir la altura del Everest. Hasta hace unos meses, la historia más conocida era la del nieto del escalador británico George Mallory, uno de los miembros de las primeras expediciones al techo del mundo, que desapareció cuando intentaba lograr la cima. En este caso, el nieto de Mallory lo consiguió en 1994 dando una decena de vueltas en bicileta al Mount Donna Buang en Australia.

Es una prueba muy exigente y tiene una serie de 'normas' no escritas: la ascensión se tendrá que completar en una única salida; no está permitido dormir; sí se puede parar para comer -pero el tiempo no se detiene- y se debe escoger una subida de cualquier longitud y hacerla las veces que sea necesaria para llegar a los metros en cuestión -el descenso es por el mismo sitio dónde se ha subido-.