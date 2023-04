La vuelta a Europa en Vespa desde Zaragoza: "No quiero ser el jubilado de los recados”

No será la vuelta al mundo de Phileas Fogg, pero por los datos que maneja el artífice de esta aventura sobre ruedas, bien podría serlo. Y es que el zaragozano Carlos Casaucau pretende recorrer las 27 capitales de Europa en apenas 80 días sobre su inseparable vespa PX 200 de color turquesa. Un sueño que tiene desde hace años, pero que no ha podido hacer realidad hasta su jubilación: “Es ahora o nunca”.

Una aventura que dará comienzo el próximo 1 de julio y para la que lleva preparándose más de 5 años a conciencia. Eso sí, no lo está haciendo solo. Nos encontramos en la sede de ‘The Vespa Club’, el único taller especializado en este modelo de motos en exclusiva de todo Aragón -en el resto de España pueden contarse con los dedos de una mano- que abrió sus puertas en 2006 de la mano de Joaquín Gómez, otro auténtico enamorado de las vespas. No en vano, entre los dos suman once motos. “Yo tengo seis”, explica el mecánico zaragozano.

Joaquín y Carlos, en el taller donde pone a punto su Vespa para el viaje. Camino Ivars

En un espacio de apenas 40 metros cuadrados encontramos 30 motos de varios modelos y colores. “En una nave que tengo en Cuarte de Huerva tengo otras tantas”, asegura. Y es que la Vespa sigue estando de moda. Quién se lo iba a decir a Enrico Piaggio y Corradino D'Ascanio, creadores de este modelo que se presentó en Roma un 23 de abril de 1946. Hoy cuentan con miles de adeptos por todo el mundo, entre ellos, los zaragozanos.

EN VÍDEO: El zaragozano Carlos Casaucau ha decidido emprender un viaje que le llevará por 27 países a lo largo de más de 20.000 kilómetros en alrededor de 80 días. Un sueño que tiene desde hace años, pero que no ha podido hacer realidad hasta su jubilación: “Es ahora o nunca”. C. I.

Casaucau, vecino de Santa Eulalia de Gállego; ha trabajado como gerente de una distribuidora de productos de parafarmacia. Su primera Vespa llegó cuando tenía 20 años y estudiaba empresariales. Fue una 200 DS de color plateado: “Aún la tengo”. Por aquel entonces recorrió toda la costa mediterránea hasta Cádiz con un amigo.

Joaquín y Carlos, en ‘The Vespa Club’, el único taller especializado en este modelo de motos en exclusiva de todo Aragón. Camino Ivars

“Poco después me enteré de que existían carreras oficiales de Vespa y empecé a participar con dos amigos con los que recorrimos buena parte de España, pero todo era un hobby”, reconoce. Eso sí, cuando realizaba visitas como comercial, llevaba la moto en un carro, y aparcaba el coche a las afueras de las ciudades para transitarlas en su moto. “Me cundía el doble. Podría decirse que siempre ha formado parte de mi vida”, afirma.

Fue en la primavera de 2015 cuando leyó por internet que había un encuentro de aficionados de Vespa -también denominados ‘Vesperos’- en una gasolinera zaragozana, para realizar un viaje a los Pirineos. “Me presenté allí ni corto ni perezoso, y no conocía a nadie”, reconoce, entre risas. En aquella cita, entre los sorprendidos motoristas que se preguntaban quién era y de dónde había salido, se encontraba Joaquín, de The Vespa Club. “Desde entonces no he llevado la moto a ningún otro sitio”, afirma.

Joaquín Gómez, en su taller ‘The Vespa Club’ Camino Ivars

Sin embargo, en 2019 decidió compartir con el mecánico el sueño que tenía. “Me dijo que quería dar la vuelta a Europa y que necesitaba aprender a salir del paso si le ocurría algo”, explica. Así, tardes y fines de semana empezó a acudir al taller con su vespa turquesa para aprender todo lo necesario: desde reparar un pinchazo o cambiar una sirga o una bobina, a subsanar otro tipo de fallos habituales como la obstrucción del carburador o el fundido del encendido. “Es una moto del año 2003, es muy probable que algo le pase”, reconoce.

Pero, ¿cuál es el objetivo principal de esta aventura? Casaucau lo tiene muy claro: “No quiero ser el jubilado de los recados”. De hecho, si todo va bien, el zaragozano no descarta dar el salto y atreverse a dar la vuelta al mundo. “Dos hombres lo hicieron en 1964, también en 80 días”, apunta.

Carlos Casaucau, con su Vespa turquesa Camino Ivars

Una aventura, con trasfondo solidario

Pero, por ahora, se centra en lograr este hito que le llevará por las 27 capitales de la Unión Europea, en un trayecto que irá contando a través de sus redes sociales, en su canal de Instagram (@carloscasaucauvespatour). “He tenido que aprender un poco de redes sociales e inglés para prepararme para este reto”, reconoce. Eso sí, asegura que no tiene ningún miedo.

Mientras conversamos, Casaucau reposa sobre un maletero de grandes dimensiones -de 80 litros de capacidad- completamente negro, el cual espera cubrir de pegatinas con los logos de sus patrocinadores. “El viaje está valorado en unos 12.000 euros. Me encantaría contar con algún tipo de ayuda para sufragar los gastos del viaje, aunque si no lo consigo lo haré igualmente”, admite. En el manillar izquierdo lleva una medida de la Virgen del Pilar con la bandera de España, otro detalle de su ciudad natal que pretende que le acompañe hasta el final. Pretende estar de vuelta en casa el 30 de septiembre.

Joaquín Gómez y Carlos Casaucau, en la puerta del taller Camino Ivars

¿Lo que pase en medio? Lo piensa dejar a la improvisación… más o menos. “He contactado con clubes de Vespa de varios países y cuentan con mi llegada, por lo que me darán soporte”, explica. Además, el viaje también tiene un objetivo solidario: recaudar fondos para la asociación española de Corea de Huntington, una enfermedad degenerativa tremendamente desconocida. “La mujer de un buen amigo la padece, y he decidido que quiero contribuir de alguna manera con esta causa sobre todo para darle visibilidad y aportar algo de ayuda”.