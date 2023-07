¿Sin aire acondicionado y sudando la gota gorda? Lugares de Zaragoza para resguardarse del calor

Zona natural o urbana que ofrece unas condiciones ambientales benignas para protegerse de un contexto desfavorable, como el exceso de calor o la escasez de agua. Es la definición de un refugio climático, un término que cada vez está más en boga dadas las altas temperaturas que se alcanzan especialmente en los meses de verano en España. Zaragoza suele estar entre las posiciones más altas en lo que a alertas por calor extremo se refiere y, por eso, varios colectivos están reclamando que se habiliten estos espacios.

Estos refugios suelen estar en un parque, en un paseo con arbolado y zona de fuentes o con acceso a agua natural, como puede ser un río. Así, aunque en Zaragoza todavía no hay lugares como éstos, creados explícitamente para combatir las altas temperaturas y evitar golpes de calor, hay puntos donde los zaragozanos encuentran esos pequeños oasis tan necesarios. Necesarios, sobre todo, para quienes no tienen aire acondicionado o piscina en casa. Si es el caso, conviene señalar los siguientes lugares en el mapa.

Parques y zonas verdes con sombra

En los parques y zonas verdes con sombra la temperatura puede bajar hasta en 10 grados respecto a una calle con edificios y a pleno sol. Así, el Parque Grande es uno de los grandes aliados contra el calor en Zaragoza. Cobijarse bajo la sombra de sus árboles, tumbarse sobre la hierba y tener a mano una fuente o llevar agua para hidratarse es un buen plan para los días más calurosos del verano. El Parque Delicias, el Castillo Palomar, el Tío Jorge, el Bruil o el del Agua son otros lugares a los que poder acudir en busca de un respiro.

La ribera del Ebro o el Canal

Las orillas de los ríos, canales o el mar también son entornos más frescos. El motivo es que, a medida que el agua se evapora, recoge el calor de la superficie, regulando así la temperatura de la atmósfera. En el caso de Zaragoza, algunos refugios climáticos improvisados pueden ser la ribera del Ebro, en alguno de los tramos con árboles; el Canal Imperial o el curso del río Huerva, a su paso, por ejemplo, por el Parque Grande, el del Antiguo Canódromo o el Bruil.

En esta línea y combinando espacios verdes con sombras y agua, aparece el galacho de Juslibol, un rico ecosistema a escasos kilómetros del centro de la ciudad. Quienes lo visiten podrán, además de combatir el calor, pasar un día diferente lejos del asfalto.

Centros comerciales y museos

Aunque no sea tan romántico, los centros comerciales y museos gratuitos con aire acondicionado son el aliado perfecto para no estar en casa pasando calor. En sitios como Grancasa, Puerto Venecia o Aragonia no es raro ver, en los días más calurosos, a paseantes sin mucha intención de comprar.

Por su parte, el Palacio de Sástago, la Lonja, la Basílica del Pilar, el museo Pablo Serrano o el Centro de Historias son lugares gratuitos donde las agradables temperaturas del aire acondicionado están garantizadas. Otros espacios, como el Acuario, el Mobility City o el Caixaforum son de pago pero todo se puede sopesar si se trata de estar fresco y, además, poder culturizarse.

Cines y piscinas municipales

Hablando de culturizarse, ver una película en la gran pantalla con su buena dosis de palomitas y a veintipocos grados de temperatura es el plan perfecto para este verano en Zaragoza. No es gratis pero dejar de sudar durante al menos dos horas lo vale.

Y, por supuesto, estar a remojo o a la sombra de un árbol en bañador es fundamental para aliviar los días de máximo calor. Este año, en Zaragoza hay 22 piscinas municipales abiertas hasta el 3 de septiembre. Se puede acceder con entradas de día o, para que salga más económico, hay bonos de diez accesos y también abonos para toda la temporada.

El CDM Gran Vía, en Romareda; el Alberto Maestro, en Las Fuentes; la Granja, en San José; el CDM del Actur, en el barrio del mismo nombre; así como los de Peñaflor, Casetas o Santa Isabel son algunas de las piscinas municipales en las que refugiarse del calor este verano en Zaragoza.