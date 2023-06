Un preso con 24 condenas, juzgado en Zaragoza por romper los dientes a otro al que debía 15 euros

Boumadian B. tiene 25 años, casi tantos como condenas penales. La carrera delictiva de esta persona ha sido corta pero muy intensa. A tenor de su historial, comenzó a delinquir en 2017 y terminó en 2019, periodo durante el cual le dio tiempo a cometer 24 delitos, la mayoría de ellos contra el patrimonio. Sobre él pesan sentencias por robos con violencia o con fuerza y alguna de resistencia y hurto. Y si prospera la causa juzgada ayer en la Audiencia podría añadir a su currículum un delito de lesiones graves y la vigésimo quinta condena.

Boumadian B. está acusado de agredir presuntamente Anas Y., preso con él en la cárcel de Zuera en octubre 2020. No fue en medio de una pelea multitudinaria, según explicó la víctima, sino que fue directamente a por él por una deuda económica.

"Boumadian conocía a mi hermano, que también estaba en Zuera, y por eso yo solía prestarle dinero. Un día me dejó un reloj en prenda, pero luego me lo pidió. No quise devolvérselo porque me debía 15 euros. Entonces me llevó a una esquina del patio y allí me pegó un puñetazo, uno solo, que me dejó seco", contó Anas Y. Esta descripción provocó la risa en el acusado, a pesar de que declaró con intérprete. El puñetazo le saltó un incisivo y un molar, además de causarle lesiones en la cara del golpe que se dio al caer al suelo conmocionado. La reparación del dentista le ha costado 8.000 euros.

Boumadian, por su parte, negó los hechos y explicó que hubo una pelea multitudinaria en la que él no participó. Los funcionarios de prisiones lo contradijeron y señalaron que, a pesar de que estaban solo dos empleados para 90 presos en el momento de la cena y el reparto de medicación, atendieron a Anas Y. cuando les pidió ayuda y señaló al encausado como agresor.

La fiscal pide para él tres años y medio de cárcel, mientras que el defensor Francisco Javier Antoranz, pide la absolución. En caso de condena, solicita que se aplique la atenuante de dilaciones indebidas ya que desde que se puso la denuncia hasta que su cliente fue llamado a declarar pasó un año. Además, entiende que no es un delito agravado de lesiones, como mantiene el Ministerio Público, porque la pérdida de piezas dentales, según jurisprudencia del Tribunal Supremo, no causa una deformidad insuperable puesto que pueden ser repuestas con prótesis.