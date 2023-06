José Luis Zubieta (PSOE), alcalde de Zuera: así ha sido el pleno de investidura

Gracias a un acuerdo a tres bandas entre el PSOE, Cs-Tú Aragón y la FIA el socialista Luis Zubieta ha vuelto ser investido como primer edil de Zuera por tercera vez consecutiva. Los socialistas han llegado a una acuerdo de Gobierno con Tú Aragón y FIA-PILL, conformando una mayoría amplia.

A una veintena larga de kilómetros de la capital provincial zaragozana, Zuera vivió el pasado 28 de mayo una jornada electoral tensa por lo igualado de las votaciones. El alcalde de la última legislatura y primer edil nuevamente, José Luis Zubieta (PSOE) lideró la lista más votada, aunque se quedaron algo más de 100 votos en el camino con respecto a los resultados de 2019, aunque la formación de la rosa mantuvo sus 6 concejales. Por su parte, el Partido Popular tuvo 350 votos más que hace cuatro años, y sus 4 concejales de entonces son 5 en la actualidad.

El resto del pleno en Zuera tiene a Ciudadanos-Tu Aragón (1 representante) y la Federación de los Independientes de Aragón-Partido Independiente de Las Lomas (FIA-PIL), con otro. La mayoría que permite gobernar necesita forzosamente una alianza, ya que es de 7. Gustavo Casanova (PP) y José Luis Zubieta quedaron como los dos aspirantes legitimados por las urnas para la alcaldía, quedando los dos minoritarios con presencia en el Consistorio como la llave para que uno u otro pudieran gobernar en Zuera.

En 2019, el FIA-PIL tuvo un apoyo muy similar: tan solo le han faltado 14 votos con relación a aquella cita. En cuanto a Ciudadanos, no tuvo representación cuando fue en solitario; sí la lograron SZ (que en esta ocasión ha ido de la mano de Izquierda Unida y ha perdido casi 150 votos) y PAR, que este año no han concurrido. Tampoco lo ha hecho Podemos-Equo, que en 2019 no obtuvo ningún concejal y registró un apoyo muy bajo, con apenas 53 votos computados.

La participación ha sido muy similar: 71,22% en 2023, por 71,58% en 2019, una respuesta muy alta a la llamada de los colegios electorales, y se ha dado cierto aumento en el número de votos en blanco y votos nulos.