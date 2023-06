¿Lloverá este fin de semana en Zaragoza? El tiempo por horas

La inestabilidad va a ser la tónica dominante del fin de semana en todo Aragón, según las previsiones de la Aemet. Eso supone que los agricultores van a estar muy contentos y que veremos desplegar los paraguas en varios puntos de la Comunidad. En el entorno del Valle del Ebro el riesgo de tormentas será menor que en Pirineo y en Teruel, pero en Zaragoza también habrá que estar pendientes del cielo para prevenir chaparrones inoportunos el sábado y el domingo.

Este viernes, el sol brillará en la ciudad durante la mayor parte del día, aunque la Agencia Estatal de Meteorología dibuja algún que otro nubarrón en el cielo entre las 20.00 y las 22.00 que podría ir acompañado de rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora, pero que no dejarán agua, por lo menos hasta el sábado.

🟡⛈️ Ampliado el aviso nivel #amarillo por tormentas para hoy, día 2, entre las 12:00 y las 22:00 H a Centro y Sur de #Huesca.@AEMET_Aragon pic.twitter.com/EG2FVpjWsS — 112 Aragón (@112Aragon) June 2, 2023

La lluvia este sábado

El sábado, 3 de junio, el viento dejará de soplar y el sol será el protagonista de la mayor parte de la jornada. Por la mañana los claros vencerán a las nubes hasta las 11.00 cuando hay posibilidades de que los cielos se cubran algo más, pero el cielo se despejará de nuevo hasta las 14.00.

Sin embargo, quienes salgan de casa por la mañana con idea de pasar el día fuera deberán acordarse de coger el paraguas porque después de comer la probabilidad de lluvias será del 60% y se mantendrá durante toda la tarde. Desde las 14.00 hasta las 20.00, la Aemet anuncia tormentas con lluvia, aunque no muy abundante. Pero que podría dejar algo más de precipitación entre las 22.00 y las 23.00.

Previsión del tiempo para el domingo

Aquellos que se apunten a la bicicletada escolar por la ciudad o los que decidan salir a correr o a disfrutar de las zonas verdes el domingo por la mañana no tendrán que preocuparse porque en el cielo se alternarán las nubes y los claros con pocas probabilidades de que descarguen las lluvias. Sin embargo, a partir del mediodía los cielos se irán cubriendo y, si el tiempo no cambia, el paraguas volverá a ser necesario desde primera hora de la tarde porque la Agencia Estatal de Meteorología avanza un 70% de posibilidades de tormentas y chubascos para terminar el primer fin de semana de junio. Las temperaturas no superarán los 30 grados ni el sábado, ni el domingo.