Zaragoza prohíbe instalar plantas solares y parques eólicos en la huerta de regadío

Zaragoza prohibirá desde este jueves la instalación de plantas solares y parques eólicos en la huerta de regadío, una decisión que afectará, fundamentalmente, a cuatro proyectos previstos en Movera. El Gobierno de la ciudad ha aprobado una moratoria que paralizará todos los expedientes en curso por un periodo de seis meses, estando previsto que, posteriormente, se apruebe una nueva modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que haga definitiva esta decisión.

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha asegurado que esta moratoria busca poner “orden y coherencia” ante la inacción del Gobierno de Aragón. “Zaragoza ha sido cabeza tractora de todo lo que tiene que ver con la instalación de renovables, y vamos a seguir trabajando en esa línea, pero en sitios donde tenga sentido. No se puede permitir que se esté contemplando la huerta de Movera, que es, fundamentalmente, la huerta de la ciudad”, ha dicho.

Desde hoy, ha remarcado el edil, quedará suspendida “cualquier tramitación de licencia”. La decisión se ampara “en que faltan una serie de informes preceptivos” del Inaga. “De los cuatro proyectos, solo uno estaba en tramitación, y contaba con informes desfavorables tanto de Urbanismo, como de Servicios Públicos y y de Hacienda”, ha agregado.

Para Serrano, no tiene sentido que “aquello que durante siglos construyeron nuestros padres, abuelos y bisabuelos se destruya por la implantación de una serie de instalaciones que tienen un perfecto encaje en otros suelos que no perturban esa conciencia ecológica y esa tradición” labrada con el esfuerzo de generaciones y generaciones.

“Se actúa con la única competencia que tenemos en nuestras manos. A la vista de que no hay una legislación autonómica que lo prohíba, hemos utilizado la única competencia que tenemos otorgada por ley: la ordenación de nuestro propio término municipal”, ha señalado el titular de Urbanismo, que confía en que esta moratoria no lleve a una nueva confrontación con el Gobierno de Aragón. “Yo entiendo que no la habrá; que si la DGA es sensible a lo que piden los vecinos de Movera, el comercio local y lo que reivindican muchos autónomos no habrá ningún tipo de problema. El Gobierno de Aragón no ha hecho nada por impedir esta circunstancia, y nosotros tenemos la obligación de amparar y proteger las reivindicaciones de muchos de los vecinos de la ciudad”, ha añadido.

Con esto, el Ayuntamiento ha querido lanzar un mensaje “tranquilizador” a los posibles afectados. “Había mucha inquietud ante la posibilidad de que se destruyese la huerta, se había creado incluso una plataforma”; ha recordado. El plan general ya excluía la huerta honda, pero no la de regadío, de ahí la moratoria y la futura modificación del PGOU, que tendrá que ser aprobada por la próxima corporación.