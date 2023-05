Los candidatos más jóvenes de Aragón: la Generación Z de las elecciones que quiere mejorar sus pueblos

Son nativos digitales, creativos y autodidactas. Muchos de los jóvenes de la generación Z (nacidos entre 1994 y 2009) votarán por primera vez en las elecciones del 28-M, pero unos pocos han dado un paso más allá y forman parte de una candidatura electoral e incluso son capaces de encabezarla. Partidos como PP, PSOE, VOX, PAR, Podemos o Aragón Existe cuentan entre sus valores con algunos jóvenes que rondan la veintena y que tienen un objetivo común: mejorar su entorno y dar visibilidad a la juventud.

Ainhoa Gascón, candidata de Teruel Existe en Cantavieja

Ainhoa Gascón López nació el 31 de enero de 2001 y está a punto de graduarse en Ciencias Políticas y Administración Pública en Valencia, pero los viernes vuelve a Cantavieja " el pueblo donde vivo". Su idea es ser alcaldesa del municipio por Teruel Existe. "Quiero dar la oportunidad a nuevas caras, aportar lo que pueda y fomentar la participación de los jóvenes", asegura la joven, que está en la ejecutiva del partido pero reconoce que a sus amigos no les sorprendió incursión política: "Sabían que tarde o temprano terminaría aquí y me apoyan para conseguir un gobierno municipal abierto y transparente".

Alicia Arteaga, número 1 de Podemos en Ricla

Es la segunda convocatoria electoral en la que se presenta Alicia Arteaga, de 22 años. Estudia Psicología y es técnico de Educación Infantil. "Me he criado en el Ayuntamiento de Ricla", dice la joven, cuyo padre ha sido concejal durante muchos años. En los últimos años ha estado como concejal en la oposición de este pequeño municipio de 3.000 habitantes. "Mi gente alucina con la decisión y algunos me dicen que me voy a meter en un marrón, pero ser alcaldesa sería lo mejor que me podría pasar en la vida", asegura.

Jorge Solsona, número 4 de Alagón en Común

Jorge Solsona tiene 19 años y es tractorista. Este joven se presenta como número 4 a la alcaldía de Alagón. Es la primera vez que puede ir en lista, pero en la anterior legislatura ya participaba en las asambleas. "Colaboré en la elaboración del programa de la gente joven en las pasadas elecciones", explica. Entre sus objetivos principales está "darle voz a la juventud con espacios propios y un mejor acceso a la vivienda", asegura. Además está en la junta directiva de la asociación juvenil InterAlagón y todavía no ha cumplido los 20 años.

Marcos Lacoma, número 5 del PSOE en Salas Altas

Nacido en los albores del siglo XXI, Marcos Lacoma (25/12/1999) es Ingeniero Agrónomo y técnico de viticultura en las Bodegas Sommos. Votará por segunda vez en unas elecciones, pero en esta ocasión también se presenta como número 5 en la lista del PSOE en su pueblo: Salas Altas (Huesca). "Me mueve el amor por el municipio", asegura el joven que cree que en una localidad pequeña lo importante son "las ganas de ayudar". Él lo tiene claro: "no me meto en una lista por rellenar".

Jorge Martínez Alcón, número 6 del PSOE en Alcañiz

Del 20 diciembre del 1999 es Jorge Marítez Alcón, técnico superior de automoción que siempre ha querido quedarse en su pueblo, Alcañiz. A sus 23 años es el secretario de organización de las juventudes socialistas de Teruel y número 6 por Alcañiz. Él lo tiene claro: "si quieres cambiar las cosas de tu pueblo hay que involucrarse". Un joven que quiere dar voz a los jóvenes y que cuenta con el apoyo de su familia y amigos en esta aventura. "Yo he tenido suerte. Aunque tengo amigos de todas las ideologías siempre estamos en el tema político", asegura.

Nuria Ortega, 6 de CHA en Monzón

Con solo 19 años, Nuria Ortega Gambau es la número 6 de la lista de Chunta Aragonesista en Monzón. Nacida el 9 de abril de 2004, todavía no ha cumplido 20 años pero sabe que puede aportar mucho a su ciudad. Aunque estudia magisterio infantil en Zaragoza, ella quiere vivir en su pueblo. "Me gusta mucho y soy de las que participan. Creo que el espacio hay que hacérselo y si te lo propones puedes conseguir lo que quieres", asegura esta joven candidata.

Mascún Ariste, candidato de CHA en Sariñena

Con 25 años (1/10/1997) Mascún Ariste es el candidato a la alcaldía de Sariñena y lidera una de las listas más jóvenes de Aragón. Tiene la política en las venas. "En mi casa el 99% de las conversaciones versaban sobre política". Ya en las pasadas elecciones fue tercero en la lista con solo 21 años y actualmente compagina su negocio de hostelería con sus estudios de Ciencias Políticas y sus compromisos como líder de la Candidatura de CHA en el municipio. En ella también constan otros jóvenes como Raúl López, Martín Blecua o Azara Lana, de 22 años, la más joven de una lista que no supera la media de 29.

Jorge Casanova, número 1 del PP en Sástago

Nacido el 5 de diciembre de 1995, Jorge Casanova ha asumido el reto de ser el candidato a la alcaldía de Sástago por primera vez. Este agricultor de 28 años asegura que siempre ha vivido en el pueblo y que quiere seguir residiendo ahí. "Mi pueblo ha perdido mucho en calidad de vida y también muchos habitantes y quiero mejorar las cosas", explica. A sus amigos no les ha sorprendido que se haya lanzado a esta aventura: "Siempre he estado moviendo las cosas. Los jóvenes estamos cansados de que nos prometan cosas que no pueden cumplir", asegura.

Javier Jiménez, número 1 del PAR en Borja

Javier Jiménez Pablo (21 marzo 1998) es un joven activo que se presenta como número 1 de la lista del PAR de Borja, una candidatura con gente muy joven en puestos de cabeza, lo que considera "un cambio generacional". Javier estudió hostelería y trabaja en un restaurante con estrella michelín. El joven confiesa que en su familia se sorprendieron cuando anunció sus intenciones: "Mi hermano es antipolítica y mi madre me dijo que la iba a matar de un disgusto, pero si lo hago es porque estoy capacitado". Entre sus ilusiones, la mayor es "hacer de Borja una ciudad de la que estemos orgullosos".

En la lista de Borja también concurren jóvenes como Ángela Blasco que vive en la localidad zaragozana y es psicóloga infantil. Para ella se trata "de una oportunidad que vivo con mucha responsabilidad, respeto e ilusión".

Raúl Blasco, número 1 de Teruel Existe en Muniesa

Raul Blasco Aznar (5/8/1999) se presenta por primera vez a la alcaldía de Muniesa (Teruel). "Me gusta vivir en el pueblo y si no buscamos darle una nueva perspectiva nadie nos va a ayudar", asegura este joven que siempre ha estado en "todos los ajos" y que trabaja en la agricultura y la ganadería desde 2021 cuando volvió al pueblo tras estudiar en Zaragoza. Su objetivo: "facilitar el día a día a los jóvenes y colaborar para mejorar las cosas en la España vaciada".

Javier Serrano, número 2 del PAR en Daroca

También nació en 1998 otro Javier (Serrano) que es candidato del PAR, esta vez es el número 2 por Daroca. Ahora vive en Zaragoza donde trabaja pero no descarta volver al pueblo. "Me hubiese encantado seguir allí pero no hay oportunidad de que la gente se quede" por eso quiere colaborar" para que haya opción para los jóvenes fomentando grados de FP en el instituto así como la instalación de empresas y potenciando el deporte y el turismo porque Daroca tiene mucho patrimonio", asegura.

Iker Muñoz, número 3 por Vox en Utebo

Iker Muñoz Blancas (18/7/2023) es el candidato número 3 de Vox en Utebo. Estudia Derecho en Zaragoza y es un amante de la historia, tema del que escribe en la revista 'Laus Hispaniae'. "Siempre me han preocupado los problemas de mi país", asegura. Su interés por la política le viene desde joven pero reconoce que es complicado que un partido apueste por la juventud. Para él "el futuro pertenece a los jóvenes y quien mejor que los jóvenes para resolver los problemas que en el futuro serán nuestros", afirma.