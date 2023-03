¿Quiénes serán los candidatos de Ciudadanos a las Cortes y al Ayuntamiento de Zaragoza?

Cuenta atrás para conocer el nombre de los candidatos de Ciudadanos a las Cortes de Aragón y al Ayuntamiento de Zaragoza. El plazo de 15 días que se había dado la gestora para comunicar a Madrid su propuesta sobre la fórmula a aplicar y los elegidos finalizó este miércoles.

La propuesta de Aragón se conocerá en los próximos tres días, según ha confirmado Javier Puy, uno de sus miembros, que asegura que ni hay decisión tomada ni nombres confirmados. Pero son dos los nombres de posibles candidatos que suenan con mucha fuerza, y que corren como la pólvora entre miembros de todas las corrientes vivas en Ciudadanos Aragón. Incluso de forma indirecta reconoce algún afectado que le han llegado y por canales extraoficiales de lo más variados.

Así lo ha desliza Ramiro Domínguez, al que le cuentan que es posible que le propongan como candidato a las Cortes. Parece que una de sus principales valías es su agenda. No en vano, fue el encargado de diseñar las listas electorales en las convocatorias anteriores como secretario de Organización, cargo que asumió en enero de 2016 y que decidió dejar en mayo de 2021 tras 340.000 kilómetros recorridos, y días de dulces alegrías y agrias decepciones. "No me ha llegado directamente, pero me ha llamado algún compañero del partido para avisarme", ha reconocido. Declina hacer valoraciones hasta que alguien de la gestora le confirme si es oficial. Varios afiliados sí le han comentado que dieron su nombre a los que llevan días recorriendo el territorio para pulsar la decisión de los afiliados.

Si la propuesta al final llegara, asegura Domínguez, vicepresidente segundo de la Mesa de las Cortes, que la analizaría y fijaría las condiciones. Pero todo muy en condicional. A la espera de que la gestora difunda sus planes en la Comunidad.

El otro nombre en liza es el de Daniel Pérez Calvo, al que varios sitúan como candidato al Ayuntamiento de Zaragoza. "Por respeto al trabajo de la gestora, no entro a valorar rumores. Lo que de verdad me importa ahora no es dónde voy a estar yo, sino dónde va estar mi partido tras el 28M. Estoy convencido a este respecto de que la dirección nacional de Cs tomará una decisión sensata, meditada y bien argumentada, pensando sólo en el interés de los aragoneses. A partir de ahí, veremos. Hasta entonces, toca esperar", destaca Daniel Pérez Calvo, portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Aragón.

También hay quien sitúa a José Luis Saz al frente de la lista a las Cortes por Zaragoza, seguido de Beatriz García. Propuestas que no confirman desde la gestora, donde aseguran que la decisión está aún por adoptar. Cuando la tengan, elevarán su dictamen a Madrid, donde podría estudiarse en la permanente el martes, al ser el lunes festivo en la capital. Los plazos se ajustan. El 3 de abril está previsto que se oficialice la convocatoria electoral.