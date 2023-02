Choteo en las Cortes sobre bienestar animal: "Oigan ratitas, váyanse de mi casa, que no me las puedo cepillar"

Pocos debates dan para tanto, o para tan poco. Por segunda vez se ha hablado en las Cortes de Aragón del proyecto de ley de bienestar animal, una norma aún en tramitación en el Senado que está dando mucho que hablar. Para más de uno, demasiado. Quería tirar de la lengua el diputado de Cs Aragón Ramiro Domínguez al consejero de Agricultura, el socialista Joaquín Olona, y tirando de vasta ironía lo ha logrando. Solo los promotores de la ley, IU y Podemos, han resistido impasibles a los sarcásticos comentarios del turolense. Y es que hay aspectos de la norma, que intentó matizar el podemista Nacho Escartín, que más juego no pueden dar. Ha alertado a quienes graben a un ratón por casa y lo difundan por twitter, recordando que cuidado con la escoba, ese arma por el que, si la sacuden, les pueden multar. Cuando tenga plagas, Domínguez les dirá: "Oigan ratitas, váyanse de mi casa, que no me las puedo cepillar"

Ramiro Domínguez, de Ciudadanos Aragón, reprocha a Joaquín Olona, Consejero de ganadería, la Ley de Bienestar Animal Cortes de Aragón

Ya se había metido, previamente, con la obligación de prestar asistencia veterinaria 24 horas al día. "¿Sabé cuántas horas hay médico en mi pueblo a la semana? Solo dos. Los miércoles de 12.00 a 14.00", le ha espatado Olona. Se iba calentando el parlamentario liberal, burbujeando como la gaseosa, cuando ha llegado a la "despenalización" de la zoofilia. "Me dejo el mejor pastel. Despenalizar la zoofilia. No voy a decir lo que pienso, porque saldría en todos los periódicos y alguno de ustedes me denunciaría", ha zanjado.

Ha aguantado Olona el chaparrón como ha podido. Primero, el de Domínguez. Después, el de Escartín y Álvaro Sanz (IU), que han notado que titubeaba en exceso. El propio Olona y el presidente de Aragón, Javier Lambán, encabezaron la revuelta para 'indultar' a los perros de caza de los rigores de la norma. Y lo lograron.

Olona se ha preguntado si "realmente" con el ruido sobre la ley "se piensa en los animales o en otras cosas. "Mi respuesta es que las dos. Unos, en unas cosas; y otros, en otras cosas más que los anteriores", ha indicado. Previamente, había expresado sus dudas sobre cómo se garantizará la climatización de los animales en los desplazamientos. "Aunque lo queramos cumplir, esos equipos no existen", ha advertido, poniéndose "el gorro de gestor".

Hasta ha reconocido cierta incomodidad por tener que dar la razón, aunque de aquellas maneras, a Marta Fernández, de Vox: "Los juristas nos tendrán que orientar. Esto plantea cuestiones de profundidad, y no tenemos todas las respuestas".