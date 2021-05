Ramiro Domínguez deja la secretaría de Organización de Cs en Aragón pero seguirá como diputado

Con más de 340.000 kilómetros recorridos por Aragón, días de dulces alegrías y de agrias decepciones, Ramiro Domínguez, que asumió la secretaría de Organización de Ciudadanos en Aragón en enero de 2016, ha decidido renunciar de manera voluntaria al cargo.

Considera que "ha llegado el momento de hacerlo", aunque continuará en el partido como diputado y miembro de la Mesa de las Cortes porque sigue "creyendo en el proyecto" aunque hay cosas de los últimos tiempos que no le han gustado. Figuran, entre ellas, la moción de Cs en Murcia y la campaña de las elecciones catalanas. Nada tiene que decir del 4-M y del trabajo realizado por Edmundo Bal. Desvincula, de hecho, su renuncia al cargo orgánico de la debacle de Cs en Madrid pues asegura que propuso dejarlo hace un año, aunque le convencieron para que no lo hiciera, y lo volvió a intentar el pasado 27 de marzo. Aunque no llega en el mejor momento.