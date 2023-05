Controversia por la fecha de apertura de la variante de Mularroya

La apertura al tráfico de la variante de la N-IIa a su paso por el pantano de Mularroya, infraestructura terminada desde hace varios años, está siendo motivo de controversia. El alcalde de Tobed y presidente de la Diputación de Zaragoza (DPZ), el socialista Juan Antonio Sánchez Quero, anunció este martes, a través de un bando del Ayuntamiento remitido a sus vecinos mediante mensajería móvil, que se abrirá el próximo 23 de mayo. Sin embargo, fuentes de la Delegación del Gobierno señalaron que la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón se encuentra "trabajando en las actuaciones técnicas necesarias para que pueda abrirse cuanto antes", sin especificar la duración exacta de ese plazo.

Según un bando del Ayuntamiento de Tobed, remitido a sus vecinos mediante mensajería móvil, se detalla que se permitirá desde el 23 de mayo. "Desde el Ayuntamiento informamos que: el día 23 de mayo se procederá a la apertura de la variante N-II a su paso por el embalse de Mularroya», dice textualmente el bando municipal. Sánchez añadió que ayer que así se lo transmitieron", dice textualmente. En este sentido, el alcalde y presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero (PSOE), añadía ayer así se lo transmitieron.

Desde otras localidades de la zona también afectadas por la imposibilidad de utilizar la vía como Santa Cruz de Grío, su alcalde, Raúl Cubero, mostraba su enfado al no tener constancia oficial de la apertura. "Se hizo la reunión en Morata, luego nos convocaron a una reunión en Zaragoza que no se llegó a hacer y me tengo que enterar así", lamentaba, asegurando que no han recibido "ni una triste carta". A su juicio, todo responde a "un juego electoral".

"Juegan con nosotros porque llegan las Elecciones", insistía. A finales de marzo, regidores de La Almunia, Morata de Jalón, Chodes, El Frasno, Codos, Arándiga, Nigüella y Santa Cruz firmaron un escrito en Morata reivindicando la apertura. En dicho documento se daba constancia de los problemas actuales a los que se enfrentan vecinos y, particularmente, agricultores al carecer de esa carretera: rodeos kilométricos y alternativas de riesgo por pistas forestales.

El 12 de abril el pleno de la DPZ, a través de una moción de En Común-IU, respaldó la misma petición por unanimidad.