Chueca promete 4.500 viviendas de alquiler asequible en Zaragoza antes de 2030

La candidata del PP al Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca, ha prometido este martes 4.500 viviendas de alquiler asequible de cara a 2030, un proyecto que acarrearía una inversión de 230 millones de euros. A las 486 ya conocidas se unirían otras 526 en Valdefierro, Distrito Sur, Casco Histórico, Las Fuentes, El Rabal y San José, estando el resto aún por definir.

La idea es que estén entre un 20% y 30% por debajo del precio de mercado, con un coste de en torno a 7 euros por metro cuadrado, por lo que, en uno de 65, el alquiler saldría a unos 450 euros. Aunque se buscará principalmente beneficiar a jóvenes para facilitar el acceso a una vivienda digna a un precio competitivo, en los pliegos no habrá límite de edad. “La vivienda no es para nosotros un anuncio o una moda, sino un eje estratégico de nuestras políticas”, ha subrayado la candidata popular.

El plan incluye 44 viviendas en la calle de Echeandía, 12 en Pignatelli y 40 entre Forqué y Escopetería, mientras que en el Distrito Sur, las 150 proyectadas se concentrarán en la zona de Arcosur. En Valdefierro -donde se construirán parte de las 486 que ya están en licitación gracias al impulso de los fondos europeos- está previsto levantar otras 18 en la calle de la Osa Mayor, mientras que El Rabal se contemplan 56 en la avenida de Cataluña y 44 en la calle de Juslibol.

En el caso de Las Fuentes, Chueca promete otras 56 en el entorno de Torre Ramona, y en San José habrá otras 106 en los antiguos terrenos de Alumalsa. “Es una propuesta trabajada y analizada que se va a hacer realidad”, ha dicho frente al solar de Echeandía.

La concejala ha contrapuesto este proyecto con las “cero viviendas de alquiler” con las que llega el presidente de Aragón, Javier Lambán, al 28-M tras ocho años de gobierno, así como los 19,7 millones que ha invertido el Ayuntamiento en cuatro años frente a los “0,9 al año” que se destinaron entre 2011 y 2019. También ha cargado contra la propuesta de Pedro Sánchez de destinar 50.000 viviendas de la Sareb a alquiler asequible. “Es totalmente inviable, son pisos que no están en condiciones de ser habitados”, ha remarcado.

Para construir estas 4.500 viviendas, Chueca espera contar con fondos europeos. “Tenemos suelo y proyectos para todas las ayudas que puedan llegar”, ha recalcado acompañada por parte de los concejales que la acompañarán en la lista del PP a las elecciones municipales. Se utilizarán dos fórmulas. Por una parte, la cesión del derecho de superficie, y por otra, la captación de vivienda vacía a través del programa Alquila Zaragoza (ALZA).