Manifestación por el futuro de la Atención Primaria en Zaragoza: “La sanidad pública está agonizando”

Más de medio millar de personas se han echado este sábado a la calle en Zaragoza por el futuro de la Atención Primaria. Con pancartas como ‘Luchemos por la sanidad pública’, ‘Nuestra salud no es un negocio’ o ‘Por una sanidad universal, pública y de calidad’, los asistentes -convocados por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Aragón, la Federación de Asociaciones Vecinales de Barrios de Zaragoza (FABZ), CGT Sanidad y la Plataforma Antiprivatización de la Sanidad Pública de Aragón-, han recorrido los 1,3 kilómetros que separan la plaza de España del edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón.

“La situación actual es muy preocupante. Tenemos unos presupuestos continuistas que no permiten resolver los principales problemas, con retrasos para conseguir cita que, en según qué casos, pueden llegar hasta los 25 días”, ha criticado Juan Andrés, responsable de la comisión de Salud de la FABZ. El colectivo lamenta que no se cubran todas las bajas ni las medias jornadas, insistiendo en reivindicaciones como la de destinar el 25% del presupuesto a la Atención Primaria o la de que tenga una gerente propio para no depender de los hospitales.

Respecto a las nuevas medidas aprobadas por el Ejecutivo de Javier Lambán, Andrés ha dicho que “no se puede dejar todo a las horas extraordinarias”. “También habría que revisar la ratio de cartillas, sobre todo en los barrios más envejecidos y con una mayor frecuentación a los centros de salud”, ha agregado.

Mientras, Rosa Magallón, médico de familia, ha criticado que, pese a la afluencia de las últimas manifestaciones, no se les haya hecho ningún caso. “La sanidad pública está en un estado agónico. Se anuncian muchas inversiones, pero lo básico no está, y un país sin una Atención Primaria de calidad corre el riesgo de sufrir mayores tasas de mortalidad”, ha afirmado, afeando que hasta ahora solo se haya apostado por “pequeños parches”.

En la protesta, que ha obligado a cortar temporalmente el tranvía y la circulación por la plaza de Paraíso y el paseo de Pamplona, se han pedido también más recursos para salud mental. A ella han acudido, asimismo, los trabajadores del transporte sanitario, en huelga indefinida, o vecinos de Cuarte de Huerva, que critican no tener un centro de salud propio pese a ser más de 15.000 vecinos.

Esmeralda Guillén, representante del sindicato Somos, ha recordado que la Atención Primaria es “la puerta de entrada al sistema sanitario”, y ha advertido de que si la sanidad pública sigue por este camino, “muchos pacientes están abocados a un seguro privado”. En esta línea, Olga Belenguer, de CGT, ha lamentado que la pandemia no haya servido para apostar decididamente por el sistema público. “Parecía que íbamos a mejorar, pero no ha sido así. No se destina el dinero que se debería, y cuando se abren nuevos centros, como el del barrio de Jesús, se quita personal de otros, siguiendo el modelo de Madrid”, ha expuesto.