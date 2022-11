La Atención Primaria amenaza con ir a la huelga en Aragón si Sanidad no atiende sus demandas

Los médicos y pediatras de Atención Primaria de Aragón están en pie de guerra y amenazan al Salud con llegar a la huelga si sus reivindicaciones no son escuchadas. Y este lunes dieron el primer paso al crear una comisión de crisis en la que representantes sindicales y también otros facultativos afectados establecerán un calendario y concretarán las medidas de presión necesarias. Lo hicieron durante la asamblea celebrada en el Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza en la que se abordó el estado en el que se encuentran los profesionales, la situación de los centros de salud y la "falta de diálogo" por parte de la Administración.

"Esta situación no se puede sostener más", defendió al término de la cita Leandro Catalán, presidente del sindicato de médicos de Atención Primaria (Fasamet). En este sentido, reiteró que el personal está "cansado" y además "soliviantado" por las últimas instrucciones emitidas por el Departamento de Sanidad, en las que se insta a que todas las citas sean accesibles en la aplicación Salud Informa. En el supuesto de que los facultativos estén de vacaciones, permisos no programados o baja y, por lo tanto, no se puedan visibilizar las agendas porque se produzcan cierres de consulta o acúmulos de cupos, deberán informar a la dirección de Atención Primaria del sector correspondientes. El objetivo es que los pacientes tarden, como mucho, tres días en conseguir un hueco para que el médico de cabecera les atienda.

Ante este planteamiento, Catalán denunció que la Administración los "señala" cuando lo "único" que hacen, aseguró, es su trabajo y atender a un 15% o 20% más de pacientes cada día.

La comisión creada tendrá una nueva cita la próxima semana y, a partir de ahí, se iniciarán reuniones internas con el objetivo de "trasladar a Sanidad lo que pensamos". "Vamos a concretar qué medidas se van a tomar para defender a los médicos de familia, a los de Atención Continuada y los pediatras para garantizar una atención a los usuarios en condiciones de calidad", apostilló.

En este sentido, lamentó que pese a su "espíritu de diálogo", hasta ahora no han obtenido ningún resultado. Hace un mes, desde los sindicatos y colegios médicos de la Comunidad se presentó a la Consejería de Sanidad un documento con 25 medidas para paliar los problemas de la Atención Primaria, entre las que se incluía la redistribución de puestos, mejoras económicas y también laborales. No obtuvieron respuesta y, cuando finalmente fueron citados por la consejera Sira Repollés, el 20 de octubre, se les emplazó a una nueva reunión. Ya no han vuelto a tener noticias.

Otras comunidades

Ante este panorama, no descartan, incluso, la convocatoria de una huelga, "como están haciendo en otras comunidades con problemas como los nuestros". Este lunes comenzó en Cantabria, donde el seguimiento fue de alrededor del 20% y su carácter es indefinido. Los profesionales se quejan de la falta de especialistas y detallan que el principal escollo es el número de pacientes que ven en una jornada.

En Madrid la huelga solo afecta a los servicios de urgencia de la Atención Primaria. Los profesionales tomaron esta decisión después de que se anunciara un plan para abrir 80 centros de salud con la mitad de personal, lo que significa que llegue a haber ambulatorios sin médicos. En Navarra también está prevista una movilización similar, pero para febrero de 2023, por lo que todavía habría tiempo para llegar a un acuerdo o, en caso contrario, incluso adelantar la convocatoria.