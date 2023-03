Así quedará el mapa del carril bici de Zaragoza a finales de 2023

Más de 150 kilómetros de carril bici y otros 4,7 previstos para este 2023 con una inversión de 1,4 millones de euros de fondos europeos. El auge en los últimos años de las bicicletas -y, en especial, de los patinetes-, ha obligado a Zaragoza a conectar mejor sus barrios a través de los carriles bici.

Hace tan solo dos días que se abrió al público la nueva vía para ciclistas de la avenida de Navarra tras su reforma integral, y recientemente comenzaron las obras para conectar Condes de Aragón con Isabel la Católica.

Este carril bici de la remozada vía transcurre por la mediana, segregado del tráfico, desde el paso de cebra a la altura del cruce con la avenida de Madrid y hasta el paseo de Calanda. Aún está pendiente de intervenir otra parte hasta la calle de Rioja.

En unos tres meses se prevé que el trazado que unirá Condes de Aragón con Isabel la Católica esté finalizado. Esta vía, que se "quedaba corta para los ciclistas", terminaba a la altura de la zona del Palacio de Deportes de Zaragoza y "no tenía una continuidad real". Así lo detalla Jorge Tello, presidente de la Asociación Zaragoza en Bici, quien añade que "había que unir el entorno de Aragonia con vía Hispanidad hacia La Romareda".

Se trata de un área con más escuelas por metro cuadrado de Europa, por lo que la creación de este carril bici supone un paso muy importante para que los ciclistas tengan una vía segura. "Por fin, los niños, que tantas veces pasan por esa zona y acuden en bici al cole, tendrán una opción segura para poder circular. Esto ayudará a calmar el tráfico", explica Tello. El vial será de dos direcciones y discurrirá por la calzada de manera protegida.

La concejala de Movilidad, Natalia Chueca, durante la visita a las obras del nuevo carril bici de Pedro III. Fabián Simón/Ayto. de Zaragoza

Otra de las grandes demandas es el carril bici del Actur. El Ayuntamiento prevé que, tras la culminación de las obras de la zona del estadio de La Romareda, se comiencen con los trabajos para construir una vía para ciclistas que conectará hasta 2,83 kilómetros en Pablo Ruiz Picasso. Transcurrirá desde la conexión con avenida de José Atarés hasta Salvador Allende, continuando la prolongación con la conexión a la calle Carlos Marx hasta el encuentro con el carril bici situado en la rotonda junto al parque del Tío Jorge. "También vemos muy positivo que al fin se dé una solución a la zona del Actur. Gracias a estos fondos europeos, parece que al fin se va a lograr", detalla Tello.

Del mismo modo, se dibujará otro carril en Fray José Casanova, de 330 metros, que unirá el carril bici situado en la avenida de la Ciudad de Soria con el de paseo de Calanda.

Jorge Tello: "Si tú haces un carril bici invitas a que nuevos usuarios lo utilicen"

Desde la Asociación Zaragoza en Bici valoran muy positivamente la construcción de estas nuevas vías para ciclistas, pero critican que todavía hay algunas partes de la ciudad que "no tienen conexión". "Todavía se está licitando el de La Almozara -de casi un kilómetro- que no sabemos si llegará a tiempo o se perderá esta ayuda municipal. Y también otras zonas que ni siquiera se han licitado", como el eje de Duquesa Villahermosa, en Las Delicias, o el de Cesáreo Alierta, en la zona de San José... "Son zonas en las que un carril bici cabría sin problema pero que por el momento no existe un impulso", lamenta el presidente.

Carriles bici a los polígonos y barrios rurales

Mapa de los carriles bici que conectarán con los polígonos y los barrios rurales de Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza

Del mismo modo, el Consistorio sigue trabajando para construir carriles bici que conecten con los polígonos y barrios rurales. Serán cinco, comenzando por el que unirá las afueras de la capital con Malpica (una línea que tendrá 5 kilómetros), que también llegará hasta Pastriz. Se creará otro que enlazará la ciudad con Utebo y Casetas, y además se conectará con Garrapinillos y con la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza). El Ayuntamiento también enlazará una vía que llegue hasta María de Huerva y pase por Cuarte y Cadrete.

Jorge Tello muestra su satisfacción por estas infraestructuras. "Van a ayudar a que la gente que se mueve día a día a estos polígonos industriales lo pueda hacer con seguridad", dice. Además, cree que hacer esta vía animará a que más personas utilicen la bici o el patinete para ir a trabajar. "Si tú haces un carril bici invitas a que nuevos usuarios lo utilicen. Antes casi no había ciclistas bajando por las vías de gran vía y Fernando el Católico, y ahora hay un 'boom' de ciclistas que utilizan ese eje para ir a trabajar, estudiar, hacer recados...", concluye.