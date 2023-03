¿Llegaremos a los 30 grados este lunes en Zaragoza, o bajarán las temperaturas?

La llegada de la primavera se ha adelantado en buena parte del país. Hay afortunados que ya se han dado incluso el primer chapuzón del año en localidades de la costa, y en varios puntos de la geografía española el abrigo se ha quedado dentro del armario.

Zaragoza no se ha quedado atrás con el calor, las mangas cortas y los tirantes a la hora de los paseos y las paradas técnicas en las terrazas, en un adelanto muy celebrado de los vermús al aire libre. Hasta los helados han vuelto a las manos de pequeños y mayores este fin de semana. No es ninguna exageración, con máximas que se han acercado a los 30 grados. Lo que sí ya suena exagerado para estar a mediados de marzo es llegar a esa temperatura, o rebasarla incluso. Por ahí andan las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este inicio de semana en la capital zaragozana: sin que suponga un problema severo para la correcta alimentación de los ciudadanos, la semana parece perfecta para seguir probando helados y granizados, dejar atrás medias o calcetines e ilusionarse con un tiempo casi veraniego, cuando aún no ha concluido técnicamente el invierno.

Las temperaturas de Zaragoza por horas

Según las previsiones de la AEMET para este lunes 13 de marzo, Zaragoza amanecerá con 13 grados de temperatura e irá subiendo hasta llegar al pico de la jornada: a las 15.00 será cuando el termómetro marque los 29 grados. A partir de entonces bajará paulatinamente hasta llegar a las 00.00 del martes a los 17 grados.

La previsión del tiempo en Aragón para este lunes

En el resto de Aragón, AEMET activará la alerta amarilla por rachas muy fuertes en cotas altas del Pirineo y zonas expuestas de la mitad sur. El viento será del sur y suroeste, girando a oeste. En el Pirineo también se esperan intervalos nubosos, tendiendo al final del día a cielo nuboso con probables precipitaciones que podrían ir acompañadas de tormenta. La cota de nieve bajará desde 2500 hasta 1700 metros. En el resto de la región se espera un predominio de cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, tendiendo a últimas horas a intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles en las Cinco Villas y en el oeste del Sistema Ibérico.