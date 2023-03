La Cincomarzada agrava los problemas de aparcamiento en Balsas de Ebro Viejo: "Se llevó 5 o 6 coches la grúa"

La falta de plazas de aparcamiento es un problema que vienen denunciando desde hace años los vecinos de Balsas de Ebro Viejo, y que se agrava en Cincomarzada tanto en las calles del entorno de este grupo de viviendas sindicales como en sus alrededores, en los barrios del Picarral y el Arrabal, zonas colindantes con el parque del Tío Jorge.

"Como no se busca otra alternativa para celebrar la fiesta, hay que conseguir más zonas de aparcamiento. Y hemos visto que la alternativa que proponemos podría solucionar parcialmente el problema", indica Esther Blasco, presidenta de la Asociación de Vecinos.

En consonancia con otros afectados, plantea que al oeste del parque, en la zona perimetral cercana a la avenida de Pirineos, se acondicione una serie de aparcamientos en batería para evitar que los vecinos de esta área residencial sean multados o se vean obligados a aparcar lejos de sus casas durante la celebración de esta fiesta popular multitudinaria.

La zona oeste del parque, con la calle de García Gazulla, donde se ubican las ferias. Guillermo Mestre

"El primer día estaba todo lleno de pegatinas rojas o amarillas. Por lo menos 5 o 6 coches tuvieron multa"

"Reivindicamos esa solución para impedir que nos obliguen a sacar nuestros coches de nuestras calles durante tres días. Los que vivimo en valle de Oza, que es la parte colindante al Parque del Tío Jorge y en la que precisamente reservan los aparcamientos desde el día 4 para los tanques de cerveza, los camiones y la Policía, me sorprendió que el primer día estaba todo lleno de pegatinas rojas o amarillas. A al menos 5 o 6 coches les metieron una multa. Los vecinos están muy concienciados del problema y uno me envió un video a las 2.00 de la madrugada de cómo estaba retirando un coche la grúa", señala la presidenta de esta asociación vecinal.

Multas en las farolas de valle de Oza, con motivo de la Cincomarzada, cuando se reserva esa zona para camiones y descargas de equipación para el evento. H. A.

Resignados ante la "imposibilidad" de que cambie la ubicación del evento y se lleve esta celebración a un sitio más amplió, han ideado la manera de que la fiesta no genere tanta afección a los habitantes de estos barrios de la margen izquierda. "La idea está consensuada, porque lo he mandado a diferentes grupos, y se nos ocurrió que a lo largo de toda la avenida de Pirineos pueden salir muchos aparcamientos. No solamente desde Gracia Gazulla hasta la parte perimetral del parque, sino también hacia el puente de Santiago parece ser que hay una zona de autobuses que está siempre vacía y se podría aprovechar", asegura Blasco.

El acierto de alejar los WC de las viviendas

Por el contrario, la presidenta de esta asociación vecinal de la margen izquierda aplaude la decisión de haber alejado la zona de baños portátiles de las viviendas, generando así un perjuicio menos a los vecinos, y también ve con buenos ojos que la zona de las peñas cambiase de ubicación. "Ha sido un acierto llevar toda la parte de la celebración que más gente acumula -que son las peñas- a la zona oeste del parque, desde el camino central. Y ya que las peñas están ahí, pensamos que puede ser muy fácil conseguir muchos aparcamientos en esa zona del parque. Por los menos, decenas de ellos", calcula Blasco.

Los baños portátiles ubicados este año alejados de las viviendas. Guillermo Mestre

Varios vecinos pasean por el parque en los días previos a la Cincomarzada. Guillermo Mestre

En un estudio previo que hizo la asociación de vecinos Balsas de Ebro Viejo con la información facilitada por los técnicos municipales, en los que les indicaban los metros necesarios para disponer de aparcamientos en batería y en cordón, calcularon que en la zona hay un total de 1.530 viviendas, "pero no nos salían más de 500 aparcamientos, según la propuesta", afirman las mismas fuentes.

"La asociación consiguió con este informe que se redujera la zona regulada del 40 al 10% argumentando que aquí no había comercios y no hacía falta tanta plaza rotatoria. Es un tema muy importante porque tarde o temprano alguien va a poner aquí la zona regulada, que es el futuro y es necesario, pero deben ser conscientes de esta problemática", concluye Blasco, al informar de la afección que genera a los vecinos esta falta de plazas para aparcar.

"Aquí no hay garajes. Tenemos un problema de verdad. Hay un plan para poner la zona naranja aquí también y la tesorera de la asociación, que es una mujer de 70 años, y yo (que también estoy jubilada) lo primero que pedimos es una reunión con los técnicos para preguntarles qué metros hacían falta para batería y qué metros para cordón. No nos veas a las dos echando el metro por las calles para hacer una planificación y un cálculo de cuántos coches aparcados nos cabían, según las medidas que nos había dado el técnico...", cuenta divertida Blasco.

Su propuesta ha llegado ya a oídos municipales, y asegura que recibió alagos por parte de los técnicos. "Nos dijeron que estaba muy bien hecha... Conseguimos ceder solamente el 10% del terreno, y no el 40% que planteaba el Ayuntamiento argumentando que aquí no había comercios, que solamente en la farmacia les dejábamos dos sitios para Urgencias, si venían en fines de semana o festivos; y a lo largo de la avenida de San Juan de la Peña y en la calle de Peña Oroel también propusimos 8 o 10 plazas porque hay un centro deportivo dentro de la urbanización al que vienen de toda Zaragoza", presume orgullosa.

Conscientes de que la última palabra la tiene el consistorio, piden que se "haga oir" su propuesta para que se haga realidad en un futuro próximo. "Los políticos lo pueden plantear como una solución acertada y posible, pero quienes tienen que dar el visto bueno son los técnicos", concluye Blasco.