¿Qué tiempo hará en Zaragoza para el puente de la Cincomarzada 2023? ¿Parará el cierzo?

Un buen número de zaragozanos se ha buscado ya la vida para poder aprovechar al máximo el puente de la Cincomarzada. Aquellos que pueden amoldarse al festivo escolar de este viernes 3 de marzo y obtener un día libre para enlazarlo con el fin de semana y el lunes festivo se atreven a plantear viajes algo más alejados de la base. Los que tendrán tres días buscan destinos menos osados, y quienes se van a quedar en Zaragoza y disfrutan con los festejos de la Cincomarzada solo esperan que el tiempo dé una tregua, para poder divertirse estos días al aire libre.

Frío sí va a hacer. Llegó hace unos días, tras semanas de temperaturas más agradables, y se queda un poco más, aunque los efectos de la borrasca 'Juliette' ya no sean tan claros; en Aragón, de todos modos, no se notaron al nivel de otros territorios españoles. El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Aragón, Rafael Requena, explica que "no hay alertas de fenómenos atípicos. Hará fresco; no volveremos aún a esos días primaverales de hace unas semanas, donde se llegó a los 20 grados de máxima; en los días de la Cincomarzada, esas máximas se quedarán en 14 ó 15. Y las mínimas en las noches y amaneceres, fresquitas, aunque en Zaragoza no llegará a helar. Incluso en Huesca y Teruel subirán un poco los termómetros".

¿Se espera cierzo para la Cincomarzada?

En cuanto al cierzo, que tan fuerte golpeó el domingo y que siguió bastante fuerte lunes y martes, Requena no espera incidencias especiales en el fin de semana. "Ha ido disminuyendo; no desaparece del todo, pero en modo alguno será como el del otro día, así que no debe hacer peligrar las celebraciones en parques. Lo mismo ocurre con las precipitaciones: solo se espera alguna, muy débil, en los Pirineos. En Zaragoza, nada. Una vez pasado el puente sí pueden llegar precipitaciones en forma de nieve en cotas altas, al nivel de las estaciones e incluso algo más bajo".

Tiempo en Aragón para el sábado, 4 de marzo

En el inicio del fin de semana en tierras aragonesas se espera un predominio de cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubosidad baja en el Sistema Ibérico durante la primera mitad del día. Por la mañana no se descartan brumas o algún banco de niebla en el sur de Huesca, mitad este de Zaragoza o puntos del Sistema Ibérico. Temperaturas con pocos cambios, salvo ascenso de las máximas en la mitad sur. Heladas en el Sistema Ibérico y el tercio norte, sin descartar que sean localmente fuertes en el Pirineo. Viento flojo de componente oeste e intervalos de noroeste de mayor intensidad en el valle del Ebro en las horas centrales.

Por capitales de provincia, las temperaturas oscilarán entre -1 grado de mínima y 13 de máxima de Huesca, -3 y 12 grados de Teruel y los 3 y 14 de Zaragoza.

Tiempo en Aragón para el domingo, 5 de marzo

Cielo poco nuboso o despejado, aumentando a nuboso en el Sistema Ibérico a últimas horas, con posibles precipitaciones débiles y dispersas, y la cota de nieve en torno a 1.000-1.200 metros. Por la mañana, probables estratos bajos y brumas en el Pirineo y sur de Huesca. Temperaturas mínimas en descenso en el valle del Ebro y sin muchos cambios en el resto, con heladas generalizadas excepto en el valle del Ebro, que podrían ser localmente fuertes en el Pirineo; máximas en ascenso en el Sistema Ibérico y sin cambios en el resto. Viento de componente oeste flojo. Por capitales de provincia, las temperaturas oscilarán entre los -1 grado de mínima y los 12 de máxima en Huesca; en Teruel, el termómetro variará entre los -4 y 16 grados, mientras que en Zaragoza la mínima rondará 1 grado y la máxima será de 15 grados.

Últimas noticias del tiempo en Aragón.