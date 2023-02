¿Por qué es festivo este viernes, 3 de marzo, en los colegios e institutos de Zaragoza? 

Los centros educativos no universitarios de Zaragoza cierran sus puertas este viernes, 3 de marzo (tanto en la capital como en la provincia), y los reabrirán el próximo martes, día 7 (en la provincia no es festivo el lunes). Que haya un puente de cuatro días seguidos sin clase en los colegios e institutos de la capital aragonesa está relacionado con el hecho de que la Cincomarzada cae en domingo, porque se celebra el día 6 esta festividad, pero no solo por ello. Porque, ¿a qué se debe que también sea fiesta este viernes, 3 de marzo, en los centros de Zaragoza y provincia?

En el calendario escolar hay dos fiestas que decide cada provincia: en el caso de la de Zaragoza, para este curso escolar 2022-23 fue el 10 de octubre pasado, y el próximo viernes, 3 de marzo. En el caso de las provincias de Huesca y de Teruel, se decidió que en ambas fueran el 16 y el 17 de febrero los dos días festivos. l, la provincia decidió que este festivo se celebrara el día 16, y en el caso de Teruel el 17 de febrero.

Este puente de la Cincomarzada es el segundo del año en la capital aragonesa, después de los tres días disfrutados por San Valero.

Y a la vuelta de este largo puente, ya será hora de pensar en la Semana Santa, cuyas vacaciones se celebran en Aragón entre el 3 de abril al 10 de abril, ambos incluidos.

La dificultad para conciliar al ser solo festivo escolar

La encuesta lanzada recientemente por Heraldo para conocer la opinión de los lectores sobre la conciliación de la vida laboral y familiar en estas fechas, dado que los padres tienen que trabajar este viernes, 3 de marzo, y los pequeños no tienen clase, y el resultado fue claro: el 68,2% de los participantes lamenta la dificultad que tienen para atender a sus hijos sin desatender sus obligaciones laborales.