Reto para la conciliación en los festivos de la Cincomarzada: Zaragoza opina

HERALDO planteó el otro día a sus lectores una cuestión directa; el desajuste entre el calendario laboral y el escolar que vivirán los residentes en la capital Zaragozana dentro de unos días, cuando llegue la Cincomarzada. Esta celebración recuerda la victoria de los zaragozanos, el 5 de marzo de 1838, sobre las tropas carlistas que intentaron ocupar la ciudad. Es la única fiesta laica en el calendario oficial de la ciudad, y su celebración popular está asentada desde los años 30 del siglo pasado, con encuentros al aire libre que reúnen a gente de toda la ciudad.

La circunstancia vivida en este año es que al caer el festivo en domingo, el día no laborable se trasladaba al lunes, pero en el calendario escolar se añadía como festivo. La pregunta era muy directa: ¿qué te parece que los niños tengan fiesta también el viernes? La conciliación familiar, obviamente, se resiente con la circunstancia, sobre todo en familias monoparentales o si ambos progenitores trabajan fuera de casa; eso sí, no es el único momento del año en el que pasa, dado que hay muchas más fiestas escolares que laborales, sobre todo en los periodos de las Fiestas del Pilar, Navidad, Semana Santa y el verano.

El veredicto es claro

La masa lectora de HERALDO ha hablado, y lo ha hecho de manera muy directa. El 68,2% se quejan por la circunstancia, que obliga a medidas de distinto tipo para atender a los escolares y no descuidar las obligaciones laborales ese viernes 3 de marzo. El 23,7% no creen que sea un problema especialmente severo, y recuerdan que esa circunstancia ya ocurre en otros lugares del calendario. Por último, un 8,1% de los participantes en la encuesta dice literalmente que el asunto no importa y que ni siquiera se lo habían planteado.