Intervención alerta del aumento de los contratos menores en el Ayuntamiento de Zaragoza

La contratación menor es legal, pero no se debe abusar de ella. Bajo este prisma, el servicio de Intervención General del Ayuntamiento de Zaragoza ha alertado del aumento que se registró en el año 2021 en la contratación menor.

En concreto, recuerda que ese año se adjudicaron contratos menores por valor de 4,1 millones de euros repartidos en 256 expedientes, frente a los 3,5 del año anterior. Es la segunda cifra más alta desde 2015, solo superada en 2017, en época del gobierno de ZEC, cuando se alcanzaron los 5,7 millones de euros.

Esta es una de las principales conclusiones del informe de fiscalización que prepara el servicio de Intervención todos los años y que se presentó ayer en la comisión de Hacienda del Consistorio. "El incremento de la utilización del procedimiento de contrato menor no es un indicador positivo", dice el máximo responsable de la fiscalización económica municipal, que subraya que "lo recomendable» es optar por otras fórmulas de contratación por estar dotadas de mayores garantías de eficiencia en cuanto a publicidad y, en consecuencia, a precios".

El interventor advierte de que el contrato menor "aporta en todo caso menores garantías que los procedimientos generales de contratación (...) al no requerir la elaboración de pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas ni la redacción de un documento de formalización".

En materia de contratación, el interventor advierte además de que hay 14 casos en los que se podría haber producido un fraccionamiento (trocear un servicio u obra para no superar el límite económico de un contrato menor). En varios de ellos los servicios afectados no han justificado que no haya fraccionamiento. La concejal de Hacienda, María Navarro, asumió que los procesos son "mejorables", pero que las cifras de contratación menor "no son desorbitadas".

Por otro lado, el documento incluye las denominadas facturas sin contrato, que alcanzaron los 100 millones de euros en 2021.El dato se conoce desde el pasado mes de septiembre y confirma los problemas que seguía teniendo ese año el Área de Hacienda para regularizar las concesiones caducadas. No obstante, el interventor indica que el plan de choque en materia de contratación puesto en marcha por PP-Cs resuelve sus recomendaciones en esta materia.