El jurado declara culpable al parricida de La Almozara y se enfrenta a prisión permanente revisable

Tras una larga deliberación de once horas, el jurado ha declarado al zaragozano Héctor López Ferrer culpable del asesinato de su padre, José Javier López Cebollada, de 71 años, y de clavar una navaja con idéntica intención a su madre, de 67 años, quien afortunadamente, logró escapar y salvar la vida. Para los miembros del tribunal popular, el acusado actuó también con ensañamiento, ya que asestó 56 cuchilladas a la víctima pero aún respiraba cuando llegaron las asistencias médicas. Es decir, la agonía del hombre fue prolongada. El jurado considera probado igualmente que el parricida había previsto matar a sus padres y la manera de hacerlo, por eso los llamó cuando estaban en la playa en Castellón para decirles que se encontraba "muy mal" y pedirles que regresaran al domicilio familiar del barrio de La Almozara. Razón por la que se aprecia también la circunstancia agravante de alevosía.

Los nueve miembros del jurado consideran que la edad y las patologías del fallecido le hacían una persona especialmente desvalida, circunstancia de la que se habría aprovechado su hijo para quitarle la vida de una forma tan violenta cuando veían un partido de fútbol en el salón de casa el 28 de junio de 2021. De esta manera, el veredicto deja la puerta abierta para que el magistrado presidente del tribunal popular pueda condenar al acusado a prisión permanente revisable, tal y como ha propuesto las acusaciones particulares. En cualquier caso habrá que esperar a la sentencia.

Los forenses aseguraron que Héctor López, de 42 años, sabía perfectamente lo que hacía cuando se propuso acabar con la vida de sus padres. Su intención era matar a los dos, pero la madre tuvo una mínima oportunidad de escapar y salió huyendo de casa con siete navajazos. Las doctoras fueron rotundas a la hora de concluir que el acusado fue siempre plenamente consciente de sus actos y conocía las consecuencias penales de los mismos. Admitieron que abusaba habitualmente del alcohol, pero no apreciaron que esta circunstancia ni un supuesto síndrome de abstinencia -que no le fue apreciado ni cuando fue detenido- supusieran una merma de sus facultades mentales. Y el jurado ha dado por buenos los argumentos de las especialistas y ha entendido que no cabe aplicar al parricida ninguna atenuante por este motivo

La Fiscalía pedía 39 años de prisión por los hechos ocurridos en la calle del Reino de Zaragoza, pero al apreciar todas las agravantes el jurado, también ha pedido la prisión permanente revisable por el asesinato consumado del padre y 14 años por el asesinato frustrado de la madre. Las acusaciones particulares, ejercidas por José María Lumbreras y Luis Márquez, en nombre de la madre y la hermana del acusado, proponían desde el princicipio la prisión permanente revisable, que confían en que se conceda.

La defensa, a cargo de Alba Vicente, solicitaba en principio la absolución e internamiento de su cliente en un centro psiquiátrico. Pero como el tribunal popular ha concluido que no es un enfermo, ha tenido que revisar su propuesta. Ahora solicita que se le imponga mínima de cárcel por el asesinato consumado y el frustrado. 15 años por el asesinato y dos más por las lesiones de la madre.

El jurado se ha posicionado en contra de solicitar el indulto para el parricida, para el que el magistrado-presidente deberá fijar ahora el castigo a través de sentencia.