Crimen en Zaragoza: una ‘cuchillada’ limpia y sin sangre que levanta sospechas

La Policía Nacional detuvo ayer a una mujer colombiana de 32 años por el asesinato de su exnovio, un argelino de 26, en una vivienda ubicada en el número 273 de la avenida de Madrid, en el barrio de Las Delicias de Zaragoza. Pero el Grupo de Homicidios sigue investigando lo sucedido para intentar aclarar si fue realmente la detenida, Natalia Ch. C., quien acabó con la vida de la víctima, Sliman G., o contó con ayuda de alguna otra persona. De ahí que no se pudieran descartar más arrestos.

El Grupo de Homicidios alberga todavía dudas sobre lo ocurrido. Sobre todo, porque según ha podido saber HERALDO, fue una ‘cuchillada’ limpia y sin sangre la que acabó con la vida de Sliman G. Las pesquisas siguen abiertas, por lo que la Jefatura Superior de Policía no ha confirmado si se ha recuperado el arma homicida. Pero es que todavía no está claro ni que fuera un cuchillo, ya que pudo ser un objeto punzante.

Los investigadores tampoco pueden descartar que el escenario del crimen fuera manipulado o limpiado. En cualquier caso, la Policía Científica estuvo varias horas recogiendo vestigios y huellas para tratar de aclarar todos estos aspectos. La autopsia también será determinante a la hora de aclarar no solo la causa, sino también la data de la muerte. Porque cuando una patrulla del 091 acudió a las 3.00 a la vivienda de la exnovia del fallecido, Natalia Ch. C., de 32 años, porque los vecinos la había escuchado pedir auxilio, ella dijo que el joven le había pegado y se había marchado. Según esta, volvió más tarde. Pero habrá que confirmar si fue así y que el crimen no se había perpetrado antes.

Una primera llamada a las 3.00

La Jefatura Superior de Aragón se limitó ayer a confirmar el crimen y la detención que adelantó HERALDO, pero fuentes próximas a la investigación aseguran que la encausada y el fallecido habían mantenido una relación sentimental. Se desconoce si la habían retomado recientemente, pero ambos aparecen como «solteros» en sus respectivas redes sociales, en las que se seguían como «amigos». En cualquier caso, ambos estuvieron juntos la madrugada de ayer en el piso de ella en Las Delicias, muy próximo a la rotonda de Los Enlaces. Y sobre las 3.00, varios vecinos escucharon «mucho jaleo» y los «gritos de auxilio de una chica», lo que llevó a uno de ellos a llamar a la centralita del 091.

Una patrulla acudió enseguida al inmueble para comprobar qué pasaba. «Uno de los agentes ha subido y otro se ha quedado abajo en el coche, pero no sabemos si han detenido a alguien», explicaba ayer a este diario la esposa del hombre que dio la voz de alarma. Ninguna fuente oficial ha confirmado todavía si los policías entraron tras esa primera llamada en la vivienda donde se produjo el crimen. Lo que sí constató la Jefatura Superior de Aragón es que fue varias horas después, en torno a las 10.00, cuando recibieron un segundo aviso proveniente del mismo bloque para informar de una muerte violenta.

El Grupo de Homicidios comprobaría poco después que en una de las viviendas de la segunda planta yacía muerto un joven al que habían atacado con un arma blanca u objeto punzante. El forense y la comisión judicial estuvieron haciendo un primer reconocimiento del escenario del crimen y del cadáver para su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), donde se le practicará la autopsia y se determinarán tanto la causa como la data de la muerte.

Ella dice que fue agredida

El hecho de que todavía no pueda descartarse la implicación de terceras personas en el homicidio obliga a la Policía Nacional a ser cauta. Y aunque ello ha impedido confirmar si la detenida ha prestado declaración en comisaría, lo que sí parece que habría dicho es que fue agredida dos veces de madrugada por el ahora fallecido. Su versión encajaría con los gritos que escucharon varios de los residentes y que dieron lugar a la primera visita de los uniformados. Parece que ella explica también que a la llegada de estos últimos, el agresor se había marchado, para volver después. En cualquier caso, hay elementos sospechosos, como que ella abriera más tarde a su ex, si realmente se había ido, que invitan a la prudencia..

A falta por despejar todos los interrogantes, parece previsible que los investigadores apuren el tiempo de detención antes de poner a la mujer a disposición del juzgado de guardia. Los especialistas de distintos grupos de la Jefatura Superior de Policía estuvieron ayer trabajando en el escenario del crimen hasta bien entrada la tarde. Las huellas y vestigios que tomaron los integrantes de la Policía Científica serán importantes a la hora de ubicar a más gente, si la hubo, en la vivienda donde ocurrió todo.