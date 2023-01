"Mis padres no me querían", declara el hombre que asestó 56 navajazos a su progenitor y 7 a su madre

Héctor López Cebollada está convencido de que sus padres no lo querían y que nunca quisieron ayudarlo a dejar la bebida, su principal problema. Tampoco los médicos, de los que no se fía porque, en su opinión, desde que le operaron la nariz ha sido motivo de 'sorna'. Con su hermana no tiene trato ya que, según ha contado, en su casa reinaba un sistema "patriarcal' en el que existía "rencor al género masculino" y a mientras a ella la "trataban como una princesita", a él su madre le pegaba. "Mi padre no, él no me puso la mano encima", ha dicho.

La supuesta inquina que atribuye a sus progenitores incluye que le boicotearan sus intentos de trabajar (con 42 años no lo ha hecho prácticamente en su vida). Aunque ha admitido que lo han mantenido toda su vida, le han cuidado y dado dinero. Pero el acusado les ha culpado incluso de comprarle las botellas de alcohol. "¿Y usted que hacía si no se las compraban. Se enfadaba, no?", le ha preguntado el abogado de la acusación particular, José María Lumbreras, y él ha reconocido que así era.

Héctor López, que acabó con la vida de su padre, José Javier López, de 71 años. de 56 navajazos, y asestó siete a su madre, recuerda lo que pasó antes y después del crimen, pero asegura no acordarse de nada de lo que ocurrió en el momento en que decidió ponerse encima de su padre cuando estaba en el sofá viendo un partido de fútbol.

El asesinato se produjo el 28 de junio de 2021 en el domicilio familiar de la calle del Reino, en el barrio de La Almozara de Zaragoza. Según el informe forense, el presunto asesino padece un trastorno de personalidad paranoide crónico, y piensa que todo el mundo está en su contra, empezando por sus padres y terminando por todo el mundo que lo rodea. No obstante, según los médicos, sabía lo que hacía y no tenía alteradas sus facultades mentales cuando decidió acabar con sus vidas.

Para la Fiscalía, fue un acto "premeditado" y "planeado". Hacía tres días que había dejado de beber porque se había "asustado" después de autodiagnosticarse "un infarto leve". "Tuve presión en el pecho y dolor en un brazo. Pero fui al hospital y no me hicieron caso", ha declarado esta mañana ante el jurado que decidirá si es culpable de un asesinato consumado y otro en grado de tentativa o de homicidio.

Tres días después, se sintió mal y llamó a sus padres, que estaban en su apartamento de Castellón. El matrimonio volvió de la playa solo para ayudarle, pero unas horas después había acabado con la vida de su padre y herido a su madre.

La Fiscalía solicita para el homicida 39 años de prisión, mientras que la acusación particular pide prisión permanente revisable y la defensa, su internamiento en un centro psiquiatrico.