El hombre que mató a su exmujer delante de sus hijos en Barbastro pide una rebaja de condena

Abdelkader B. M., condenado a 26 años de prisión por el asesinato de su exmujer, Hasna A., ocurrido el 30 de junio de 2021 en Barbastro, a la que apuñaló delante de sus hijos, quiere ver rebajada su condena alegando que cometió el crimen sin ser consciente de los hechos, bajo los efectos de un brote psicótico. Este miércoles ha comparecido por videoconferencia desde la prisión de Zuera, en la vista oral celebrada en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón para la revisión de su condena.

Su abogado apeló la sentencia dictada por la Audiencia de Huesca acorde al veredicto de culpabilidad del jurado, que por unanimidad lo consideró autor del crimen machista. Durante la vista del recurso en el TSJA, la defensa ha insistido en la aplicación de una eximente completa o incompleta por trastorno psíquico.

Frente a esta tesis, la acusación particular, el letrado del Gobierno de Aragón y la Fiscalía han considerado que, como determinó el jurado, era consciente de sus actos y es más, actuó con premeditación, cuando asestó 12 puñaladas a Hasna A., de 34 años. Alejandro Soteras, abogado de la familia de la víctima, ha recordado que los peritos descartaron una merma en su capacidad. Para este letrado, resultan especialmente significativas las palabras que dirigió a su hijo mayor al llamar este al teléfono de emergencias. "Di que tu padre ha matado a tu madre", le espetó cuando el chico nervioso no acertaba a relatar lo ocurrido.

"Si no hubiera estado en sus cabales no habría pronunciado esta frase", ha indicado Soteras. En su opinión, está justificado el agravante de ensañamiento, ya que la primera puñalada la dejó indefensa y se recreó con ella aumentando su dolor, pese a que la mujer le pidió que no lo hiciera delante de sus hijos.

La Audiencia lo condenó a 24 años por asesinato con alevosía, ensañamiento, parentesco y género; y 2 más por el maltrato a los dos niños, ya que él era consciente del daño que iba a causar con ello a los menores. Conocía la dependencia que tenían de su madre. Una perito explicó que los de 13 y 6 años sufren estrés postraumático. "Tendrán secuelas toda la vida, aunque no pueda precisarse en qué modo", dijo en el juicio.

El condenado mató a Hasna porque ella no quería vender el piso tras la separación para no dejar a sus niños sin un hogar seguro. Abdelkader B. M sufría problemas psiquiátricos desde 2018. Se le diagnosticó un trastorno psicótico de celopatía. Los especialistas lo definieron como un misógino, violento, con ideas delirantes persistentes que actuaba movido por una idea de dominación y de poder sobre su exmujer derivada de su cultura. Esto podía hacer que sus facultades estuvieran disminuidas, pero no anuladas por un brote psicótico, según determinó la sentencia. "La nula afectación de la capacidad cognoscitiva y volitiva del acusado, pese a su patología, resulta de la frialdad e indiferencia mostrada en relación a los hechos", señaló el presidente del tribunal.

El asesinato se cometió con las agravantes de género, parentesco y alevosía. Ella no se pudo defender: fue un ataque sorpresivo, empleó un cuchillo de grandes dimensiones y existía una desproporción física entre uno y otro. También hubo ensañamiento, con lesiones especialmente dolorosas, y se observa, indicó el juez, "cierto recreo con la víctima". Esta trató de arrebatar el cuchillo al acusado, causándose entonces heridas en los dedos. Abdelkader lo recuperó y, previamente a reanudar las cuchilladas, abofeteó a Hasna. Había marcas de arrastre del cuerpo, que debió hacerse agarrando a la mujer del cabello.

El agravante de género se explica porque él cometió el delito movido por una idea de dominación y poder sobre Hasna por su condición de mujer. Había sido condenado con anterioridad por un delito de violencia de género y por otro delito de quebrantamiento de medida cautelar.